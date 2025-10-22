Ana Maria brinca sobre “piriri” e agradece Tati Machado por salvar a manhã no “Mais Você”

22/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
ana-maria-brinca-sobre-“piriri”-e-agradece-tati-machado-por-salvar-a-manha-no-“mais-voce”

A apresentadora Ana Maria Braga voltou a divertir o público com seu bom humor nesta quarta-feira (22/10), ao comentar o episódio em que enfrentou um “piriri” durante o programa “Mais Você”. A conversa descontraída com Tati Machado, exibida nas redes sociais pela própria veterana, rapidamente viralizou.

Rindo da situação, Ana Maria descreveu o contratempo como fruto de uma “conjugação astral”: “Todo mundo ficou pensando nessa merda, entendeu?”, brincou, arrancando gargalhadas de Tati. “Vamos combinar, a salvação da manhã”, completou, referindo-se à jornalista, que assumiu o comando do programa enquanto a colega se recuperava.

Veja as fotos

Reprodução: Globo
Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiroReprodução: Globo
Reprodução: Globo
Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiroReprodução: Globo
Divulgação: Daniela Toviansky/Globo
Tati Machado apresenta o “Mais Você” durante férias de Ana Maria BragaDivulgação: Daniela Toviansky/Globo
Foto: Daniela Toviansky/Globo
Tati Machado apresenta o “Mais Você” durante férias de Ana Maria BragaFoto: Daniela Toviansky/Globo
Reprodução: Globo
Tati Machado e Ana Maria Braga emocionadasReprodução: Globo

Na legenda da publicação, Ana reforçou a parceria entre as duas: “Quando acontece algo que só nós mesmas podemos resolver! Hoje foi um dia atípico, mas graças à @tati, que salvou o dia, deu tudo certo!”, escreveu a veterana.

Durante o bate-papo, a apresentadora ainda relembrou outras situações semelhantes ao longo de seus mais de 26 anos à frente do “Mais Você”. Ana sofreu com dor de barriga apenas duas vezes, sendo a outra há um ano, como revelou durante o vídeo: “Em 6.445 programas, ter ficado duas vezes com dorzinha de barriga está de boa”, disse Tati, brincalhona.

Entre risadas e confidências, Ana explicou que tudo começou após tomar um remédio que “prende o intestino”: “Você sabe o que significa quando a pessoa tá enfezada? Está com fezes aqui, e aí ela fica enfezada, de mau humor! Aí eu falei: ‘Vou tomar uma coisa legal que eu sempre tomo’. Eu não sei se eu errei a dose. Eu acho que foi isso”, brincou.

A conversa terminou do mesmo jeito que começou, leve e divertida: “E com essa, a gente encerra…”, disse Tati, completada por Ana: “A nossa cagada da manhã!”. Mesmo diante do imprevisto, a apresentadora mostrou mais uma vez o motivo de ser uma das figuras mais queridas da TV brasileira: autenticidade, carisma e muito bom humor são marcas da personalidade de Ana Maria Braga.

