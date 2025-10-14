Ana Paula Siebert relembra críticas no início da relação com Justus: “Interesse”

Ana Paula Siebert relembrou que o começo do relacionamento com Roberto Justus não foi fácil, mas não por culpa do empresário. Em entrevista ao “Cortadas do Firmino”, a influenciadora digital revelou que, além da exposição por estar ao lado de uma figura pública, precisou lidar com críticas e ser rotulada como interesseira por conta da diferença de idade.

Antes do relacionamento com a influenciadora, o empresário era casado com Ticiane Pinheiro. Ana Paula relembra que, embora o casamento do empresário e da apresentadora tenha terminado por motivos próprios, o início de seu namoro foi difícil, já que, além da diferença de idade, ela precisava lidar com a exposição de uma família já muito querida pelo público.

“O Roberto era casado com uma pessoa muito querida, a Tici, que eu adoro, e o casamento deles acabou pelos motivos deles, que não vem ao caso. Mas assim, é muito difícil”, contou a influenciadora, que tinha apenas 25 anos, 33 a menos que Justus, e se viu no fogo cruzado devido ao pós-divórcio do empresário, que incluía filhos de idades diferentes.

Além disso, Ana pontuou que era preciso estar muito certa do que queria e saber se “blindar” por conta da exposição da imprensa: “De repente, eu me peguei: uma menina, eu tinha 25 anos na época, no meio de um recém-divórcio, uma família com filhos de todas as idades, várias ex-mulheres e a imprensa em cima. É muito difícil”, explicou.

Ana também recordou os julgamentos, sendo rotulada como “interesseira”: “Você tem que ter muita maturidade. Quando você vê uma menina super jovem, com um homem mais velho… A primeira coisa que a gente fala: ‘Ah, é interesse.’ Eu já fiz isso. Todo mundo, você já deve ter feito. É natural. Acho que a gente tem que dar a chance para as pessoas, sabe? De mostrar que não é isso”, compartilhou.

Por fim, Siebert comentou as especulações de que ela e Justus estariam juntos desde o reality show do empresário, em 2004. “De repente aparece uma namorada nova, e aí começam a dizer que a gente estava junto lá no ‘Aprendiz’. Nada a ver, a gente nunca esteve, nunca existiu”, negou a influenciadora, encerrando os boatos de vez.