Ana Paula Siebert se manifesta após citar “preconceito contra ricos”

A influenciadora Ana Paula Siebert, esposa do apresentador Roberto Justus, causou polêmica recentemente ao afirmar que pessoas ricas sofrem “preconceito” no Brasil e que empresários deveriam servir de “inspiração”. Na noite desta segunda-feira (27/10), ela participou de um desfile de uma marca famosa e desabafou sobre o assunto

A famosa afirmou que tenta não se abalar por mensagens maldosas nas redes e que não pode agradar a todos. “A gente não tem como agradar todo mundo. Críticas construtivas e respeitosas estão tudo bem. Eu me apego ao que tem de bom”, disse a influenciadora ao portal Leo Dias.

Recentemente, Ana Paula Siebert concedeu uma entrevista ao influencer de direita Firmino Cortada. Na conversa, a esposa de Justus detonou brasileiros que fazem críticas aos empresários do País. “Isso é muito do Brasil, porque a gente não vê muito disso lá fora”, comentou.

“Os empresários, eles são muito fonte de inspiração, são admirados, e aqui a gente tem um grupo que olha para os empresários como demônios, como uma coisa ruim. Mas por quê? É o empresário que dá emprego, oportunidade, que tem coragem. Porque é tão apedrejado? Se ele está ostentando, é fruto do trabalho dele (…) O Brasil tem isso de não aplaudir o empresário”, reforçou.

Preconceito

Em outro momento, a influenciadora foi questionada se pessoas ricas sofrem preconceito no Brasil. “Sofre, e eu acho que é uma coisa muito daqui e eu fico triste, porque eu sou apaixonada pelo Brasil”, apontou. Na sequência, ela afirmou que ama o País, mas que a população precisa se “inspirar” em quem tem mais dinheiro.

“Eu amo o povo brasileiro. O Brasil tem uma coisa que lugar nenhum tem: nosso abraço, nosso amor, nossa cultura, o nosso jeito. A gente vive num país com uma desigualdade muito grande, não tem como negar isso, e é muito triste”, disse. “Uns não tem o básico, e outros têm demais, mas eu acho que isso tem que ser uma janela para você buscar inspiração e não pra ser agredido.”