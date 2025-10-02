Ana Sátila conquista o bronze no Mundial de Canoagem Slalom

A brasileira Ana Sátila conquistou mais um pódio nesta quinta-feira (2/10) no Mundial de Canoagem Slalom 2025. A canoísta ficou com o bronze na classe C1 feminino (canoa individual) da competição disputada em Sydney, na Austrália.
Sátila completou o percurso em 110s98, mas teve dois segundos adicionados ao resultado final por penalidades, fechando em 112s98. A mineira ficou atrás da polonesa Klaudia Zwolinska, da Polônia, (108s49), vencedora da disputa, e Alsu Minazova.
É a quinta medalha da brasileira em mundiais. Em 2017, ela ficou com o bronze no C1, além da prata no caiaque cross, ficando com o ouro nesta categoria em 2018.
Em 2025, ela conquistou dois bronzes. Além do C1, ela viu a mesma cor de medalha no caiaque cross.