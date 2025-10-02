02/10/2025
Ana Sátila conquista o bronze no Mundial de Canoagem Slalom

A brasileira Ana Sátila conquistou mais um pódio nesta quinta-feira (2/10) no Mundial de Canoagem Slalom 2025. A canoísta ficou com o bronze na classe C1 feminino (canoa individual) da competição disputada em Sydney, na Austrália.

Ana Sátila está na disputa do Mundial de canoagem

Brasileira conquistou o segundo bronze.

Ana Sátila na disputa do C1 feminino.

Sátila completou o percurso em 110s98, mas teve dois segundos adicionados ao resultado final por penalidades, fechando em 112s98. A mineira ficou atrás da polonesa Klaudia Zwolinska, da Polônia, (108s49), vencedora da disputa, e Alsu Minazova.

É a quinta medalha da brasileira em mundiais. Em 2017, ela ficou com o bronze no C1, além da prata no caiaque cross, ficando com o ouro nesta categoria em 2018.

Em 2025, ela conquistou dois bronzes. Além do C1, ela viu a mesma cor de medalha no caiaque cross.

