08/10/2025
Ancelotti começa a definir escalação do Brasil, mas treino segue com elenco incompleto em Seul

Carlo Ancelotti comandou nesta quarta-feira (8/10), o penúltimo treino da Seleção Brasileira antes do amistoso contra a Coreia do Sul, marcado para sexta (10/10), às 8h (horário de Brasília), em Seul. O técnico ainda não contou com todo o grupo à disposição.

O volante Joelinton desembarcou na capital coreana apenas no fim da tarde, no horário local, e não participou da atividade. Ele e Bruno Guimarães, companheiros de clube no Newcastle, tiveram problemas no voo que os levaria à Coreia do Sul. Apenas Bruno conseguiu chegar a tempo e trabalhou normalmente com o restante do elenco.

Veja as fotos

FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr. no treino da Seleção BrasileiraFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
RodrygoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
RodrygoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Reprodução/Instagram
Bruno Guimarães jogando pelo NewcastleReprodução/Instagram

Com 25 jogadores em campo, Ancelotti iniciou a montagem do time titular, mas manteve o treino fechado à imprensa, sem revelar a escalação. A sessão ocorreu no complexo do Goyang Stadium, nos arredores de Seul. Após o treino, alguns atletas atenderam torcedores locais, com Vini Jr sendo o mais festejado.

A Seleção encerra a preparação nesta quinta-feira (9/10), com treino no Seul World Cup Stadium, palco do amistoso. O estádio, inaugurado em 2001 para a Copa do Mundo de 2002, terá casa cheia, os 65 mil ingressos foram vendidos.

