Ancelotti define data para fechar o elenco que jogará a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti está perto de fechar o elenco da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva nesta segunda-feira (13/10), o técnico afirmou que deve fazer os últimos testes com a equipe na Data Fifa de novembro.

O italiano pretende ter o grupo definido para os amistosos de março, entre os dias 23 e 31, em jogos contra países europeus.

“Temos que ver qual é a melhor estratégia pra nós. É um momento, até a Data FIFA de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data FIFA de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogares que queremos ver como incorpora no jogo”, explicou Ancelotti.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Carlo Ancelotti

Chung Sung-Jun/Getty Images 2 de 3

Andre Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images 3 de 3

@rafaelribeirorio / CBF

Um dos jogos em que o italiano pretende fazer testes é justamente contra o Japão, nesta terça-feira (14/10). As equipes se enfrentam às 7h30 (horário de Brasília).

Leia também

Retorno de Neymar

Na coletiva, o treinador de 66 anos não descartou o retorno de Neymar ao time nacional. Ancelotti declaro que, em boa forma, o camisa 10 do Santos tem plena capacidade de integrar o elenco que irá à Copa do Mundo com a Seleção.

“Pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando a condição física estiver boa, tem qualidade para jogar não só no Brasil, mas em qualquer equipe do mundo pela qualidade que tem”, declarou o técnico da Seleção.