13/10/2025
Ancelotti deve dar chances a reservas e vai com time “alternativo” contra o Japão

Escrito por Portal Leo Dias
O técnico Carlo Ancelotti encerrou a preparação da Seleção Brasileira para o duelo contra o Japão, em Tóquio, na próxima terça-feira (14/10), às 7h30. O italiano deve promover mudanças no time que deve começar o confronto e deve mandar uma equipe “alternativa” dando oportunidade a jogadores reservas. As informações são do site Ge.globo.

Jogadores que atuam em clubes brasileiros devem ganhar chances como o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e o lateral Paulo Henrique, do Vasco. Outros que atuam no futebol europeu também devem ganhar oportunidades como nos casos de Beraldo, do PSG e Carlos Augusto, da Inter de Milão.

Provável time titular: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Rodrygo e Estêvão, que brilharam contra a Coreia do Sul, devem iniciar o confronto no banco de reservas.

Lista para 2026 quase definida?

Após o amistoso contra o Japão, o Brasil só deve ter apenas mais quatro jogos e duas convocações até a a divulgação da lista final para Copa do Mundo de 2026 em junho do próximo ano. Em novembro, Ancelotti convoca jogadores para amistosos contra Senegal e Tunísia que serão disputados na Europa.

Em março, o italiano volta a rascunhar sua lista de convocados para dois amistosos contra Seleções europeias, uma delas provavelmente será contra a França, em locais a serem definidos (jogos serão disputados na Europa).

Segundo o próprio técnico da Seleção, a ideia é já ter o grupo “praticamente fechado” em março do ano que vem.

“Temos que ver qual é a melhor estratégia pra nós. É um momento, até a Data FIFA de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data FIFA de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogares que queremos ver como incorpora no jogo”, disse o técnico da Seleçao em coletiva de imprensa realizada em Tóquio nesta segunda-feira (13/10).

