Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências







Um dia antes da partida contra o Japão, o técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (13), que os jogadores da seleção brasileira devem atuar considerando que a equipe ainda está em um momento de experimentação para a Copa do Mundo de 2026, inclusive de sistemas de jogo.

“Os jogadores que estão aqui estão com motivação e têm que pensar que podem jogar. Um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Ter um time bem definido para a Copa do Mundo [é bom], isso é óbvio, mas acho que nesse momento avaliar como trabalham diferentes sistemas é uma boa solução”, declarou o comandante do Brasil, que enfrenta o Japão a partir das 7h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (14) no Estádio de Tóquio.

Seguindo essa ideia, o técnico italiano deve mandar a campo uma equipe muito diferente daquela que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10). Sai o esquema 4-2-4 e entra o 4-3-3 com a seguinte formação inicial: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.

Mais uma vez, Ancelotti deixou claro que pretende fazer da seleção brasileira não apenas uma equipe que se destaque pelos lances de beleza plástica, mas também que seja marcada pelo empenho e comprometimento dos jogadores.

“A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito, e eu creio que pode jogar um futebol bonito sim. Mas é preciso ter em conta o que se entende por um futebol bonito. O futebol bonito é, obviamente, a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem. Mas o compromisso coletivo também é jogo bonito. Jogo bonito não é apenas com bola. Jogo bonito também é sem a bola, porque é um aspecto muito importante do jogo”, concluiu.