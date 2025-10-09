Ancelotti é o técnico de seleções mais bem pago no mundo. Veja lista

Carlo Ancelotti é o técnico de seleção mais bem pago do mundo. O italiano, que assumiu a Seleção Brasileira em maio de 2025, recebe 9,5 milhões de euros por ano (cerca de R$ 59 milhões na cotação atual), segundo levantamento do jornal italiano La Gazzetta dello Sport.
O valor coloca Ancelotti com larga vantagem sobre o segundo colocado, Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, que ganha 5,9 milhões de euros anuais (R$ 36,5 milhões). Em terceiro aparece o alemão Julian Nagelsmann, com 4,9 milhões de euros (R$ 30,3 milhões).
3 imagensFechar modal.1 de 3
Ancelotti é treinador da Seleção Brasileira
Andre Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images2 de 3
Paulo Henrique, do Vasco, com a Seleção Brasileira.
Rafael Ribeiro/ CBF3 de 3
Vini Jr. com a Seleção Brasileira.
Rafael Ribeiro/ CBF
O top 5 é completado por Fabio Cannavaro, técnico do Uzbequistão, e Roberto Martínez, treinador de Portugal, ambos com 4 milhões de euros por ano (R$ 24,8 milhões).
Leia também
-
Ancelotti cobra equipe antes de jogo contra Coreia: “Deve melhorar”
-
Seleção Brasileira: veja o valor do elenco convocado por Ancelotti
-
Confira como atuaram os atletas convocados por Ancelotti na Champions
Mesmo campeão do mundo em 2022, Lionel Scaloni, da Argentina, aparece apenas na décima posição, com salário de 2,3 milhões de euros anuais (R$ 14,2 milhões).
Ancelotti assinou contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026 e ainda pode receber bônus por metas atingidas, como título ou bom desempenho no Mundial. O salário é o maior já pago a um técnico da Seleção Brasileira na história.
Veja a lista completa:
- Carlo Ancelotti (Brasil): 9,5 milhões de euros (R$ 58,9 milhões)
- Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,9 milhões de euros (R$ 36,5 milhões)
- Julian Nagelsmann (Alemanha): 4,9 milhões de euros (R$ 30,3 milhões)
- Fabio Cannavaro (Uzbequistão): 4,0 milhões de euros (R$ 24,8 milhões)
- Roberto Martínez (Portugal): 4,0 milhões de euros (R$ 24,8 milhões)
- Didier Deschamps (França): 3,8 milhões de euros (R$ 23,5 milhões)
- Marcelo Bielsa (Uruguai): 3,5 milhões de euros (R$ 21,7 milhões)
- Ronald Koeman (Holanda): 3,0 milhões de euros (R$ 18,6 milhões)
- Gustavo Alfaro (Paraguai): 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões)
- Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 milhões de euros (R$ 14,2 milhões)