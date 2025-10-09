Ancelotti é o técnico de seleções mais bem pago no mundo. Veja lista

09/10/2025
Carlo Ancelotti é o técnico de seleção mais bem pago do mundo. O italiano, que assumiu a Seleção Brasileira em maio de 2025, recebe 9,5 milhões de euros por ano (cerca de R$ 59 milhões na cotação atual), segundo levantamento do jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O valor coloca Ancelotti com larga vantagem sobre o segundo colocado, Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, que ganha 5,9 milhões de euros anuais (R$ 36,5 milhões). Em terceiro aparece o alemão Julian Nagelsmann, com 4,9 milhões de euros (R$ 30,3 milhões).

O top 5 é completado por Fabio Cannavaro, técnico do Uzbequistão, e Roberto Martínez, treinador de Portugal, ambos com 4 milhões de euros por ano (R$ 24,8 milhões).

Mesmo campeão do mundo em 2022, Lionel Scaloni, da Argentina, aparece apenas na décima posição, com salário de 2,3 milhões de euros anuais (R$ 14,2 milhões).

Ancelotti assinou contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026 e ainda pode receber bônus por metas atingidas, como título ou bom desempenho no Mundial. O salário é o maior já pago a um técnico da Seleção Brasileira na história.

Veja a lista completa:

  1. Carlo Ancelotti (Brasil): 9,5 milhões de euros (R$ 58,9 milhões)
  2. Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,9 milhões de euros (R$ 36,5 milhões)
  3. Julian Nagelsmann (Alemanha): 4,9 milhões de euros (R$ 30,3 milhões)
  4. Fabio Cannavaro (Uzbequistão): 4,0 milhões de euros (R$ 24,8 milhões)
  5. Roberto Martínez (Portugal): 4,0 milhões de euros (R$ 24,8 milhões)
  6. Didier Deschamps (França): 3,8 milhões de euros (R$ 23,5 milhões)
  7. Marcelo Bielsa (Uruguai): 3,5 milhões de euros (R$ 21,7 milhões)
  8. Ronald Koeman (Holanda): 3,0 milhões de euros (R$ 18,6 milhões)
  9. Gustavo Alfaro (Paraguai): 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões)
  10. Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 milhões de euros (R$ 14,2 milhões)
