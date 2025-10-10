Ancelotti elogia atuação coletiva da Seleção Brasileira em goleada

Após goleada da Seleção Brasileira por 5 x 0 contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (101/10), o treinador da Amarelinha, Carlo Ancelotti, elogiou a atuação coletiva da Canarinho.

“Hoje o time mostrou que pode jogar a esse nível, com intensidade, com qualidade, com compromisso. Desde que estou aqui, creio que, nesses cincos jogos, nunca falei uma coisa: o compromisso coletivo. Esta é uma base e depois quando a equipe tem esta base, eu tenho muita possibilidade de fazer as coisas muito bem. Hoje, com o compromisso, usamos também a qualidade, que também esses jogadores têm. Mas hoje, usamos a qualidade para fazer isso e é o que a Seleção precisa”, disse Ancelotti.

Carletto afirmou que foi um jogo completo, com e sem bola e que a equipe sólida na defesa fez a qualidade individual aparecer, como Estêvão e Rodrygo, que fizeram dois gols.

“Na frente, a equipe tem muita variedade, muita solução ofensiva, e hoje aproveitamos a qualidade individual desses jogadores”, disse.

Agora, o próximo compromisso da Seleção Brasileira será contra o Japão, no dia 14 de outubro, uma terça-feira. Os times duelam no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília).