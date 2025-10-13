13/10/2025
Universo POP
Ancelotti elogia Neymar e não descarta retorno do craque à Seleção Brasileira

Técnico afirmou que o jogador tem qualidade para atuar em qualquer equipe e deve ser avaliado nas próximas convocações

Às vésperas do amistoso contra o Japão, que acontece nesta terça-feira (14), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a possibilidade de Neymar voltar a vestir a camisa da Amarelinha.

@rafaelribeirorio / CBF

O treinador italiano demonstrou confiança no retorno do craque e destacou o talento do atacante, atualmente no Santos.

“Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando a condição física estiver boa, ele tem qualidade para jogar não só no Brasil, mas em qualquer equipe do mundo”, declarou Ancelotti.

Com 79 gols, Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, mas não atua pela equipe nacional desde outubro de 2023. Sob o comando de Ancelotti, o jogador ainda não foi convocado.

O técnico também comentou sobre o planejamento da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 e os testes que pretende realizar até o fim do ano.

“Temos que ver qual é a melhor estratégia pra nós. Até a Data FIFA de novembro, podemos experimentar algumas coisas e dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data FIFA de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo”, explicou.

Com isso, Ancelotti sinaliza que Neymar poderá voltar a ser chamado nas próximas convocações, caso esteja recuperado fisicamente e em bom ritmo de jogo.

Fonte: CBF / ESPN / g1
✍️ Redigido por ContilNet

