10/10/2025
Ancelotti exalta atuação da Seleção após goleada: “Hoje começa trajetória para a Copa”

Carlo Ancelotti deixou o gramado do Estádio de Seul satisfeito. Após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10/10), o treinador da Seleção Brasileira elogiou o desempenho do time e ressaltou a entrega dos jogadores durante o amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

Em coletiva após a partida, o italiano destacou a postura da equipe. “Foi uma partida completa da equipe. Acho que jogamos muito bem, com bola e sem bola. O compromisso da equipe foi muito bom. Quando a equipe tem compromisso no jogo, a qualidade sai. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes”, declarou Carlo Ancelotti.

Veja as fotos

FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Rodrygo marca duas dois gols na vitória da Seleção BrasileiraFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Estêvão dá show e marca duas vezes com a camisa da Seleção BrasileiraFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e EstêvãoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Ancelotti afirmou que o resultado marca o início do caminho da Seleção rumo ao Mundial: “Sim, muito feliz pelo jogo de hoje. Foi completo em todos os aspectos. Creio que hoje começa nossa trajetória para a Copa do Mundo. A equipe jogou muito bem”.

O comandante ainda destacou o espírito coletivo e a consistência demonstrada pelo grupo.

A equipe mostrou hoje que pode jogar nesse nível. Com intensidade, qualidade, compromisso. Estou há cinco jogos aqui e uma coisa nunca falhou: o compromisso coletivo. Essa é uma base.

Por fim, o técnico completou que a combinação entre dedicação e talento será determinante no ciclo até a Copa do Mundo 2026. “Depois, quando a equipe tem essa base, tem muita possibilidade de fazer as coisas muito bem. Hoje, ao compromisso, unimos a qualidade que os jogadores têm. É isso que a Seleção precisa”, concluiu Ancelotti.

Próximos jogos do Brasil

Japão – 14/10, às 7h30 (horário de Brasília) – Amistoso

