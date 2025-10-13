Ancelotti não descarta retorno de Neymar à Seleção: “Tem qualidade”

Antes do amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14/10), Carlo Ancelotti deu entrevista coletiva e falou sobre um possível retorno de Neymar à Seleção Brasileira. O italiano declarou ter certeza que o camisa 10 do Santos pode voltar a jogar no maior nível pela Amarelinha.

“Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando a condição física estiver boa, tem qualidade para jogar não só no Brasil, mas em qualquer equipe do mundo pela qualidade que tem”, declarou o técnico da Seleção.

Com 79 gols, Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e jogou a última partida com a camisa da Amarelinha em outubro de 2023. Sob comando de Ancelotti, o jogador ainda não foi convocado para a equipe nacional.

Ainda sobre a equipe que deve ir à Copa do Mundo de 2026, Ancelotti declarou que pretende definir o grupo que estará no Mundial até o final do ano.

“Temos que ver qual é a melhor estratégia pra nós. É um momento, até a Data FIFA de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data FIFA de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas”, completou Ancelotti.