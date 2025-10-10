10/10/2025
Ancelotti não vencia um jogo por cinco gols de diferença desde janeiro

Uma nova marca para Carlo Ancelotti. O treinador da Seleção Brasileira teve a sua maior goleada com o time nacional nesta sexta-feira (10/10), ao derrotar a Coreia do Sul por 5 x 0. O placar não era conquistado pelo técnico italiano desde janeiro, quando ainda era o comandante do Real Madrid.

A partida em questão aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano. O time Merengue enfrentou o Deportiva Mineira pela segunda rodada da Copa do Rei. Os gols foram marcados por Valverde, Camavinga, Arda Guler (duas vezes) e Luka Modric.

Desde então, Carlo Ancelotti não vencia uma partida por essa diferença no placar. A outra vez que passou mais perto da goleada foi nas partidas contra o Celta de Vigo, quando derrotou o adversário por 5 x 2, nas oitavas de final da competição, ainda em janeiro. Além disso, também teve um triunfo por 5 x 1, diante do Salzburg, pela sétima rodada da Champions League no mesmo mês.

Ainda nesta Data Fifa, a Seleção Brasileira encara o Japão, na terça-feira (14/10), às 7h30 (horário de Brasília), em Tóquio.

