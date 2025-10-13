Ancelotti prepara oito mudanças para Brasil x Japão. Saiba quais

Carlo Ancelotti prepara uma Seleção Brasileira com muitos testes para o amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14/10), às 7h30. Serão oito mudanças em relação ao jogo contra a Coreia do Sul.

As novidades serão: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Lucas Paquetá, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Apenas a dupla de volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, além de Vini Jr., serão mantidos no time titular.

Confira a provável escalação do Brasil contra o Japão:

Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli.

Seleção Brasileira derrotou a Coreia do Sul em Seul.

Ataque brasileiro foi o destaque.

Rodrygo anotou dois gols.

Brasil venceu a Coreia do Sul.

Momento em que Rodrygo marca um dos gols.

Na coletiva desta segunda, Ancelotti deixou aberta também a possibilidade de fazer alterações profundas no 11 inicial ao afirmar que “será mais uma oportunidade para analisar jogadores”. Ele deixou claro que pretende fechar o grupo até março de 2026.