Ancelotti sobre chance de título na Copa: “Nossa responsabilidade”

Carlo Ancelotti reafirmou o compromisso de conduzir o Brasil ao tão esperado hexa. Após os amistosos disputados em outubro na Ásia, o treinador destacou a responsabilidade de representar o país e a ambição de conquistar a Copa do Mundo de 2026.

“Acho que nossa responsabilidade e a responsabilidade dos jogadores em campo é representar a Seleção e dar aos brasileiros o que desejam: vencer a Copa do Mundo após 24 anos.”, disse o treinador à Fifa.

Durante a Data Fifa, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 x 0 e acabou derrotado pelo Japão por 3 x 2, em duelos preparatórios para o Mundial. Mesmo com a derrota preocupante, o técnico avaliou o período na Seleção como positivo e ressaltou a importância da fase de ajustes antes do Mundial.

“Tudo tem ido bem até agora. Já estamos classificados, então temos o tempo necessário para nos prepararmos adequadamente para a Copa do Mundo (FIFA)”, afirmou.

O treinador disse querer um time ofensivo contra o Chile

Rafael Ribeiro / CBF2 de 3

O treinador disse querer um time ofensivo contra o Chile

@rafaelribeirorio / CBF3 de 3

Buda Mendes/Getty Images

Primeiro estrangeiro a dirigir a Seleção Brasileira, Ancelotti disse ver o cargo como um dos maiores desafios da carreira.

“Achei que poder dirigir a Seleção Brasileira – a equipe mais importante da história e a que ganhou mais Copas – seria uma grande oportunidade. A ideia de preparar a equipe do Brasil para a Copa do Mundo me pareceu incrível. A oportunidade surgiu e eu a abracei. Claro que também tenho que agradecer ao Real Madrid (CF), que me deu a chance de vir e aproveitar essa nova experiência”, comentou.

Vivendo no Rio de Janeiro desde o início do trabalho, o italiano afirmou estar adaptado à nova rotina. “Estou me sentindo muito tranquilo, graças à CBF e aos jogadores.” O treinador ainda elogiou o ambiente da cidade: “Estou gostando muito deste período, de morar no Rio”.

Encerrando a conversa, Ancelotti deixou escapar um desejo pessoal sobre o Mundial. “Gosto muito de Vancouver, e gostaria de disputar uma partida lá”, revelou o técnico.

A Seleção volta aos gramados apenas em novembro, na Europa. No dia 15 do próximo mês, o Brasil encara Senegal, às 13h (de Brasília), em Londres, na Inglaterra. Já no dia 18, o adversário será a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França.

