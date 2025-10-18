Âncora do “Jornal da Record” se confunde e cita a Globo ao vivo

A jornalista Mariana Godoy protagonizou uma gafe durante o “Jornal da Record” desta sexta-feira (17/10). A âncora do principal telejornal da emissora se confundiu e trocou o nome do canal pelo da TV Globo ao citar a transmissão da partida entre Vasco da Gama e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira (20/10).
“Vasco x Fluminense será transmitido aqui na Globo… Na Record… Na segunda-feira, a partir das sete e meia da noite”, disse a apresentadora, se corrigindo quase que imediatamente. Ao lado dela, Edu Ribeiro reagiu com uma careta ao ouvir o nome do canal concorrente após o erro da colega de bancada.
O jornalista, claro, não foi o único a perceber, e não demorou para que internautas reagissem ao erro de Godoy. “Deve estar assistindo tanto Vale Tudo que acabou se confundindo, coitada (risos)”, teorizou um internauta, enquanto outro acrescentou: “Ela praticando a lei da atração”.
Mariana deixou a TV Globo há mais de 10 anos, em 2014. Ela entrou no canal em 1992, superando duas décadas no canal. Desde a saída, passou pela RedeTV! e a Band antes de assinar com a Record, em 2021. A jornalista comandou o “Fala Brasil” ao lado de Sergio Aguiar por quatro anos, até que assumiu o “Jornal da Record”, em julho.
Mariana Godoy errou e disse que o jogo do Vasco será transmitido pela GLOBO ao invés da RECORD em pleno Jornal da Recordpic.twitter.com/5VWuHw9ywk
— Fernando Machado (@felumars) October 17, 2025