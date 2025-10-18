18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Âncora do “Jornal da Record” se confunde e cita a Globo ao vivo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ancora-do-“jornal-da-record”-se-confunde-e-cita-a-globo-ao-vivo

A jornalista Mariana Godoy protagonizou uma gafe durante o “Jornal da Record” desta sexta-feira (17/10). A âncora do principal telejornal da emissora se confundiu e trocou o nome do canal pelo da TV Globo ao citar a transmissão da partida entre Vasco da Gama e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira (20/10).

“Vasco x Fluminense será transmitido aqui na Globo… Na Record… Na segunda-feira, a partir das sete e meia da noite”, disse a apresentadora, se corrigindo quase que imediatamente. Ao lado dela, Edu Ribeiro reagiu com uma careta ao ouvir o nome do canal concorrente após o erro da colega de bancada.

Veja as fotos

Reprodução/Record
Edu Ribeiro reagiu ao erro da colega durante o telejornal.Reprodução/Record
Divulgação
Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy – do “Fala Brasil” para o “Jornal da Record”Divulgação
Reprodução
Reprodução
Reprodução/ montagem
Reprodução/ montagem
Paloma Poeta formará dupla com Mariana Godoy no "Fala Brasil" / Reprodução: Record
Paloma Poeta formará dupla com Mariana Godoy no “Fala Brasil” / Reprodução: Record

Leia Também

O jornalista, claro, não foi o único a perceber, e não demorou para que internautas reagissem ao erro de Godoy. “Deve estar assistindo tanto Vale Tudo que acabou se confundindo, coitada (risos)”, teorizou um internauta, enquanto outro acrescentou: “Ela praticando a lei da atração”.

Mariana deixou a TV Globo há mais de 10 anos, em 2014. Ela entrou no canal em 1992, superando duas décadas no canal. Desde a saída, passou pela RedeTV! e a Band antes de assinar com a Record, em 2021. A jornalista comandou o “Fala Brasil” ao lado de Sergio Aguiar por quatro anos, até que assumiu o “Jornal da Record”, em julho.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost