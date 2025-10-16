Anderson Silva e Chris Weidman vão escrever um novo capítulo de uma das maiores rivalidades do MMA. O brasileiro e o americano, ex-campeões dos médios do UFC, se enfrentarão pela terceira vez, agora em um ringue de boxe.

O duelo está confirmado para o dia 14 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos, no mesmo evento que terá Jake Paul e Gervonta Davis na luta principal.

Anderson Silva e Chris Weidman farão trilogia em duelo de boxe em Miami

A trilogia reacende a lembrança de um dos momentos mais marcantes da carreira de “Spider”. Foi diante de Weidman, em julho de 2013, que o brasileiro viu ruir sua impressionante sequência de 16 vitórias seguidas e 10 defesas de cinturão no UFC. Na ocasião, o americano venceu por nocaute no segundo round e conquistou o título da categoria.

A revanche aconteceu meses depois, em novembro de 2013, mas terminou de forma trágica, Anderson Silva sofreu uma grave fratura na perna esquerda ao tentar um chute, encerrando de maneira precoce a luta e um dos duelos mais emblemáticos do esporte.