08/10/2025
Universo POP
André Fufuca é afastado do PP após decidir continuar como ministro do Governo Lula

O partido Progressistas (PP) anunciou, nesta quarta-feira (8), o afastamento do ministro do Esporte, André Fufuca, de todas as decisões internas da legenda. A medida foi tomada após o ministro decidir permanecer no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contrariando a orientação do partido, que havia determinado o desembarque da base governista.

Em nota oficial, o PP afirmou que Fufuca “fica, a partir de agora, afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido”. O comunicado acrescenta que a sigla fará uma intervenção no diretório estadual do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado.

PP reafirma distanciamento ideológico e programático em relação ao governo Lula/Foto: Reprodução

“O partido reitera o posicionamento de que não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática”, destacou o Progressistas na nota.

Além de Fufuca, o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), também enfrenta pressão para deixar o governo, mas confirmou que continuará no cargo.

“Fico. Tenho a confiança do presidente Lula e pretendo continuar os trabalhos que venho desenvolvendo no Ministério do Turismo, com apoio de boa parte da bancada”, declarou Sabino.

Com a decisão, André Fufuca mantém sua posição no Ministério do Esporte, mas perde espaço político dentro do Progressistas, partido que tenta se reposicionar fora da base aliada do Palácio do Planalto.

