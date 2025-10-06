Andrea Bocelli anuncia atrações especiais para seus shows no Brasil

Andrea Bocelli prepara muitas surpresas e uma experiência mágica para as duas apresentações que fará no Brasil, nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo. O tenor promete noites inesquecíveis na Mercado Livre Arena Pacaembu, com Carlo Bernini, Rusanda Panfili, Mariam Battistelli e Pia Toscano como convidados.

Para deixar o show ainda mais especial, Andrea convidou seu grande amigo italiano, Carlo Bernini, pianista e maestro com quem já trabalhou em diversos eventos, para estar ao seu lado novamente no Brasil. Carlo acompanhou o tenor em sua última vinda do país, em 2024.

Maestro Carlo Bernini participará de concerto de Andrea Bocelli no Brasil Divulgação Violinista Rusanda Panfili participará de concerto de Andrea Bocelli no Brasil Divulgação Soprano Mariam Battistelli participará de concerto de Andrea Bocelli no Brasil Divulgação Cantora Pia Toscano participará de concerto de Andrea Bocelli no Brasil Divulgação

A violinista romena Rusanda Panfili virá ao Brasil pela primeira vez para as apresentações do tenor. Ela acaba de receber duas indicações ao Grammy com seu álbum “Libertango”: de Melhor Solo Instrumental Clássico e de Melhor Engenharia de Som.

A soprano italiana nascida na Etiópia, Mariam Battistelli, também fará sua estreia no país. Na noite de 30 de setembro ela se apresentou em Verona, junto com Bocelli e outros grandes nomes da música mundial, no tributo pelos 90 anos de Luciano Pavarotti.

A norte-americana Pia Toscano foi o grande destaque da 10ª temporada do programa “American Idol”, e sua eliminação causou grande choque na audiência. Porém, a saída da produção não atrapalhou sua carreira e a cantora já entrou em turnê com Jennifer Lopez.

Os ingressos para as apresentações de Andrea Bocelli e convidados podem ser adquiridos com a Eventim.