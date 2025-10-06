Andrea Bocelli anuncia atrações especiais para seus shows no Brasil

Andrea Bocelli prepara muitas surpresas e uma experiência mágica para as duas apresentações que fará no Brasil, nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo. O tenor promete noites inesquecíveis na Mercado Livre Arena Pacaembu, com Carlo Bernini, Rusanda Panfili, Mariam Battistelli e Pia Toscano como convidados.
Para deixar o show ainda mais especial, Andrea convidou seu grande amigo italiano, Carlo Bernini, pianista e maestro com quem já trabalhou em diversos eventos, para estar ao seu lado novamente no Brasil. Carlo acompanhou o tenor em sua última vinda do país, em 2024.
A violinista romena Rusanda Panfili virá ao Brasil pela primeira vez para as apresentações do tenor. Ela acaba de receber duas indicações ao Grammy com seu álbum “Libertango”: de Melhor Solo Instrumental Clássico e de Melhor Engenharia de Som.
A soprano italiana nascida na Etiópia, Mariam Battistelli, também fará sua estreia no país. Na noite de 30 de setembro ela se apresentou em Verona, junto com Bocelli e outros grandes nomes da música mundial, no tributo pelos 90 anos de Luciano Pavarotti.
A norte-americana Pia Toscano foi o grande destaque da 10ª temporada do programa “American Idol”, e sua eliminação causou grande choque na audiência. Porém, a saída da produção não atrapalhou sua carreira e a cantora já entrou em turnê com Jennifer Lopez.
