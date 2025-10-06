06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Andrea Bocelli anuncia atrações especiais para seus shows no Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
andrea-bocelli-anuncia-atracoes-especiais-para-seus-shows-no-brasil

Andrea Bocelli prepara muitas surpresas e uma experiência mágica para as duas apresentações que fará no Brasil, nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo. O tenor promete noites inesquecíveis na Mercado Livre Arena Pacaembu, com Carlo Bernini, Rusanda Panfili, Mariam Battistelli e Pia Toscano como convidados.

Para deixar o show ainda mais especial, Andrea convidou seu grande amigo italiano, Carlo Bernini, pianista e maestro com quem já trabalhou em diversos eventos, para estar ao seu lado novamente no Brasil. Carlo acompanhou o tenor em sua última vinda do país, em 2024.

Veja as fotos

Divulgação
Maestro Carlo Bernini participará de concerto de Andrea Bocelli no BrasilDivulgação
Divulgação
Violinista Rusanda Panfili participará de concerto de Andrea Bocelli no BrasilDivulgação
Divulgação
Soprano Mariam Battistelli participará de concerto de Andrea Bocelli no BrasilDivulgação
Divulgação
Cantora Pia Toscano participará de concerto de Andrea Bocelli no BrasilDivulgação

Leia Também

A violinista romena Rusanda Panfili virá ao Brasil pela primeira vez para as apresentações do tenor. Ela acaba de receber duas indicações ao Grammy com seu álbum “Libertango”: de Melhor Solo Instrumental Clássico e de Melhor Engenharia de Som.

A soprano italiana nascida na Etiópia, Mariam Battistelli, também fará sua estreia no país. Na noite de 30 de setembro ela se apresentou em Verona, junto com Bocelli e outros grandes nomes da música mundial, no tributo pelos 90 anos de Luciano Pavarotti.

A norte-americana Pia Toscano foi o grande destaque da 10ª temporada do programa “American Idol”, e sua eliminação causou grande choque na audiência. Porém, a saída da produção não atrapalhou sua carreira e a cantora já entrou em turnê com Jennifer Lopez.

Os ingressos para as apresentações de Andrea Bocelli e convidados podem ser adquiridos com a Eventim.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost