Andrés Sanchez é denunciado por desvio com cartão do Corinthians

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) denunciou o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez e o atual gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Andrés também vai responder por falsidade de documento tributário.

Segundo a denúncia, o ex-presidente usou o cartão corporativo do clube para gastos pessoais, além de omitir a origem das compras. Já Gavioli, responsável pelo controle financeiro do clube, teria sido omisso durante o período. O prejuízo estimado ao Corinthians é de R$ 480 mil, de acordo com o MPSP.

Agora, cabe a algum juiz levar o caso à frente ou arquivar a denúncia do MPSP.

