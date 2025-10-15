15/10/2025
Universo POP
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda

Andrés Sanchez é denunciado por desvio com cartão do Corinthians

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
andres-sanchez-e-denunciado-por-desvio-com-cartao-do-corinthians

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) denunciou o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez e o atual gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Andrés também vai responder por falsidade de documento tributário.

Leia também

Segundo a denúncia, o ex-presidente usou o cartão corporativo do clube para gastos pessoais, além de omitir a origem das compras. Já Gavioli, responsável pelo controle financeiro do clube, teria sido omisso durante o período. O prejuízo estimado ao Corinthians é de R$ 480 mil, de acordo com o MPSP.

Agora, cabe a algum juiz levar o caso à frente ou arquivar a denúncia do MPSP.

*Texto em atualização*

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost