15/10/2025
Universo POP
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.

Andrés Sanchez pede afastamento de cargo após ser denunciado pelo MP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
andres-sanchez-pede-afastamento-de-cargo-apos-ser-denunciado-pelo-mp

Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez foi denunciado pelo Ministério Público nesta quarta-feira (15/10) e pediu afastamento do clube horas depois. Ele atuava no Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação. A acusação aponta que o dirigente teria utilizado o cartão corporativo em benefício próprio.

2 imagensAndrés Sanchez presidiu o Corinthians em três mandatosFechar modal.1 de 2

Andrés Sanchez e Roberto Gavioli, do Corinthians, foram denunciados pelo MPSP

Divulgação/Agência Corinthians2 de 2

Andrés Sanchez presidiu o Corinthians em três mandatos

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, confirmou o afastamento por meio de nota. Como presidente do Timão, Sanchez ocupou a cadeira durante nove anos totais, de 2007 a 2011 e de 2018 a 2021.

Leia também

Ainda segundo a afirmação de Tuma, a Comissão de Justiça do clube está apurando as utilizações dos cartões de crédito durante as gestões. Além de Sanchez, Roberto Gavioli, atual gerente financeiro do Timão, também foi denunciado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost