Andrés Sanchez pede afastamento de cargo após ser denunciado pelo MP

Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez foi denunciado pelo Ministério Público nesta quarta-feira (15/10) e pediu afastamento do clube horas depois. Ele atuava no Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação. A acusação aponta que o dirigente teria utilizado o cartão corporativo em benefício próprio.

Andrés Sanchez e Roberto Gavioli, do Corinthians, foram denunciados pelo MPSP

Andrés Sanchez presidiu o Corinthians em três mandatos

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, confirmou o afastamento por meio de nota. Como presidente do Timão, Sanchez ocupou a cadeira durante nove anos totais, de 2007 a 2011 e de 2018 a 2021.

Ainda segundo a afirmação de Tuma, a Comissão de Justiça do clube está apurando as utilizações dos cartões de crédito durante as gestões. Além de Sanchez, Roberto Gavioli, atual gerente financeiro do Timão, também foi denunciado.