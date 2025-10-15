Andrés Sanchez pede afastamento de cargo após ser denunciado pelo MP

Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez foi denunciado pelo Ministério Público nesta quarta-feira (15/10) e pediu afastamento do clube horas depois. Ele atuava no Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação. A acusação aponta que o dirigente teria utilizado o cartão corporativo em benefício próprio.
Andrés Sanchez e Roberto Gavioli, do Corinthians, foram denunciados pelo MPSP
Andrés Sanchez presidiu o Corinthians em três mandatos
Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, confirmou o afastamento por meio de nota. Como presidente do Timão, Sanchez ocupou a cadeira durante nove anos totais, de 2007 a 2011 e de 2018 a 2021.
Ainda segundo a afirmação de Tuma, a Comissão de Justiça do clube está apurando as utilizações dos cartões de crédito durante as gestões. Além de Sanchez, Roberto Gavioli, atual gerente financeiro do Timão, também foi denunciado.