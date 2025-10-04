04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Andressa Jamylle vence Miss Universe Rio Branco durante Festival da Macaxeira; VEJA FOTOS

O segundo lugar ficou com Débora Brilhante, enquanto Maria Eduarda conquistou a terceira colocação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A jovem Andressa Jamylle foi eleita Miss Universe Rio Branco durante o concurso realizado no Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, na noite deste sábado (4). A competição reuniu candidatas da capital e atraiu grande público para acompanhar a escolha.

Em entrevista após a vitória, Andressa falou sobre a preparação e a expectativa para representar a capital na etapa estadual: “Estou muito feliz com esse título. Estou preparada e me preparando para o concurso de Miss Universe estadual. Eu tenho certeza que quero chegar a ser a melhor”.

Momento em que Andressa Jamylle é coroada Miss Universe Rio Branco no Festival da Macaxeira/Foto: Gustavo Monteiro, ContilNet

Sobre os cuidados para o concurso, ela detalhou: “Hoje fui ao salão, me preparei, me cuidei e ultimamente tenho me cuidado bastante esteticamente, cuidando mais do meu sorriso, meu corpo, treinando bastante e me alimentando bem. Isso tem me ajudado bastante a ser um propósito de vida”.

Andressa Jamylle foi eleita Miss Universe Rio Branco durante o Festival da Macaxeira, realizado no Horto Florestal/Foto: Gustavo Monteiro, ContilNet

O segundo lugar ficou com Débora Brilhante, enquanto Maria Eduarda conquistou a terceira colocação.

O Festival da Macaxeira segue até domingo (5), com atrações voltadas para famílias, produtores rurais e empreendedores.

Confira a galeria:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost