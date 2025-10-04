Andressa Jamylle vence Miss Universe Rio Branco durante Festival da Macaxeira; VEJA FOTOS

A jovem Andressa Jamylle foi eleita Miss Universe Rio Branco durante o concurso realizado no Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, na noite deste sábado (4). A competição reuniu candidatas da capital e atraiu grande público para acompanhar a escolha.

Em entrevista após a vitória, Andressa falou sobre a preparação e a expectativa para representar a capital na etapa estadual: “Estou muito feliz com esse título. Estou preparada e me preparando para o concurso de Miss Universe estadual. Eu tenho certeza que quero chegar a ser a melhor”.

Sobre os cuidados para o concurso, ela detalhou: “Hoje fui ao salão, me preparei, me cuidei e ultimamente tenho me cuidado bastante esteticamente, cuidando mais do meu sorriso, meu corpo, treinando bastante e me alimentando bem. Isso tem me ajudado bastante a ser um propósito de vida”.

O segundo lugar ficou com Débora Brilhante, enquanto Maria Eduarda conquistou a terceira colocação.

O Festival da Macaxeira segue até domingo (5), com atrações voltadas para famílias, produtores rurais e empreendedores.

Confira a galeria: