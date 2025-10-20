20/10/2025
Andressa Suita curte haras de Gusttavo Lima e posa com cavalo de mais de R$ 5 milhões

Escrito por Portal Leo Dias
Andressa Suita aproveitou a tarde desta segunda-feira (20/10) para curtir o Haras do Embaixador, propriedade de seu marido, Gusttavo Lima. A loira posou ao lado do cavalo Oregon, da raça Friesian, avaliado em mais de R$ 5 milhões. O animal tem, inclusive, participações em séries de TV e em eventos do sertanejo.

Para o passeio, a influenciadora optou por usar uma calça preta de couro, uma camisa listrada azul e branca e um chapéu de cowboy preto, combinando com Oregon, que chama atenção pela pelagem negra e pela crina marcante.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Abertura Buteco/ Reprodução Gusttavo Lima
Abertura Buteco/ Reprodução Gusttavo Lima
Série Bom Dia Verônica/ Reprodução Netflix
Série Bom Dia Verônica/ Reprodução Netflix
Reprodução: Instagram/@andrearaujoof
Registro foi feito por fã durante o show em LondresReprodução: Instagram/@andrearaujoof

O animal de milhões participou da série “Bom Dia Verônica”, da Netflix, e da abertura do Festival Boteco, em Belo Horizonte, além de ter sido um dos primeiros a chegar ao haras do famoso, dando origem à maioria das genéticas.

Em agosto, o cavalo de origem holandesa teve 50% de sua cota leiloada pelo valor negociado de R$ 5 milhões, dividido em 50 parcelas de R$ 100 mil.

