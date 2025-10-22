Aneel cria compensação para consumidores afetados por apagões

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nessa terça-feira (21/10) uma resolução que cria uma compensação financeira automática aos consumidores afetados por interrupções prolongadas do fornecimento de energia, os apagões, em situações de emergência, como tempestades e outros eventos climáticos extremos.

Pela nova regra, interrupções superiores a 24 horas em áreas urbanas e a 48 horas em áreas rurais passarão a dar direito a ressarcimento.

A principal alteração é o reconhecimento do direito à compensação em situações até então tratadas como “emergência” e, por isso, muitas vezes excluídas dos indicadores de continuidade do serviço.

A medida cria também um novo indicador, chamado Duração da Interrupção Individual ocorrida em Situação de Emergência (Dise), para mensurar essas falhas e operacionalizar os pagamentos às famílias e empresas afetadas.

Entre as medidas aprovadas pela diretoria da Aneel estão:

Critério de compensação: interrupções acima de 24 horas (zona urbana) e 48 horas (zona rural) geram direito a ressarcimento automático.

interrupções acima de 24 horas (zona urbana) e 48 horas (zona rural) geram direito a ressarcimento automático. Comunicação ao consumidor : após o reconhecimento do evento extremo, as distribuidoras deverão informar consumidores e autoridades sobre provável causa, área afetada e previsão de restabelecimento, com prazos que, na minuta aprovada, variam entre 15 minutos (se a causa já for conhecida) e até 1 hora (caso a causa não esteja totalmente apurada).

: após o reconhecimento do evento extremo, as distribuidoras deverão informar consumidores e autoridades sobre provável causa, área afetada e previsão de restabelecimento, com prazos que, na minuta aprovada, variam entre 15 minutos (se a causa já for conhecida) e até 1 hora (caso a causa não esteja totalmente apurada). Prazos de implementação: a Aneel definiu janelas para entrada em vigor e adaptação operacional, o direito dos consumidores deverá começar a valer após a publicação da norma e haverá prazos para que as distribuidoras ajustem sistemas, planos de contingência e processos de pagamento.

a Aneel definiu janelas para entrada em vigor e adaptação operacional, o direito dos consumidores deverá começar a valer após a publicação da norma e haverá prazos para que as distribuidoras ajustem sistemas, planos de contingência e processos de pagamento. Medidas de prevenção e resposta: as empresas terão de apresentar planos de manejo de vegetação junto às redes, executar podas preventivas em parceria com prefeituras, ativar mecanismos de cessão de equipes entre concessionárias em crise e publicar mapas e registros online sobre interrupções e ações de restabelecimento.

as empresas terão de apresentar planos de manejo de vegetação junto às redes, executar podas preventivas em parceria com prefeituras, ativar mecanismos de cessão de equipes entre concessionárias em crise e publicar mapas e registros online sobre interrupções e ações de restabelecimento. Ressarcimento por danos elétricos: a resolução prevê ainda a possibilidade de ressarcimento por danos a eletrodomésticos e equipamentos quando houver demonstração de nexo causal entre a falha no serviço e o prejuízo.

A decisão conclui a Consulta Pública nº 32/2024, que discutiu alterações regulatórias para aumentar a resiliência das redes de distribuição diante de eventos extremos e recebeu contribuições de distribuidoras, associações e consumidores.

Em sua justificativa, a relatora do processo na Aneel, a diretora Agnes Costa, destacou a necessidade de colocar o consumidor no centro da resposta do setor elétrico e de incentivar comportamento mais diligente por parte das distribuidoras.

A iniciativa foi influenciada por casos recentes de apagões prolongados, citando episódios como os ocorridos no Rio Grande do Sul em 2024.

Como serão calculadas e pagas as compensações

A resolução define parâmetros técnicos para quantificar interrupções e atribuir valores de compensação, com operacionalização feita diretamente pelas distribuidoras, segundo regras que serão detalhadas no ato de publicação e em normativos complementares.

A Aneel também exigiu que as empresas tornem públicos os critérios e que disponibilizem canais para que consumidores possam acompanhar o status das ocorrências e o pagamento de ressarcimentos.