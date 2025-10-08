Anfavea: venda de veículos sobe quase 8%, mas produção cai em setembro

As vendas de veículos no Brasil em setembro deste ano registraram um forte crescimento, na comparação com o mês anterior, mas os dados de produção de automóveis no país apontam para uma retração.

É o que mostram os dados divulgados nesta quarta-feira (8/10) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

De acordo com o levantamento da entidade, as vendas de carros, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus tiveram um crescimento de 7,9% em setembro, em relação a agosto deste ano.

Já na comparação com setembro do ano passado, a alta foi de 2,9%. Foram vendidos 243,2 mil veículos no mês passado, segundo a Anfavea.

Produção recua

Por outro lado, de acordo com os dados da associação, a produção de veículos no Brasil recuou 1,5% em setembro, também na comparação com o mês anterior, para 243,4 mil unidades.

Em relação ao mesmo período de 2024, a produção subiu 5,8%.

“Apesar disso, atingimos nesta semana uma produção de 2 milhões de unidades de veículos no Brasil [no acumulado do ano]. Essa marca, costumeiramente, só era atingida na segunda quinzena de outubro”, comemorou o presidente da Anfavea, Igor Calvet, ao comentar os resultados.

Segundo Calvet, “a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano restringe muito as operações do setor”. Além disso, observou o presidente da Anfavea, o fim do acordo comercial entre Brasil e Colômbia – que era o terceiro principal destino das exportações de carros brasileiros – também impactou o resultado.

Exportações

As exportações, que nos últimos meses vinham sendo alavancadas pelo crescimento do mercado interno na Argentina, avançaram 26,2% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado.

No mês passado, de acordo com a Anfavea, foram exportados 52,5 mil veículos nacionais.