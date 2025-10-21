Angélica confessa altos e baixos em casamento com Luciano Huck: “Não desistimos”

Angélica foi a convidada do programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, na manhã desta terça-feira (21/10) e abriu o coração ao falar do casamento com Luciano Huck. A apresentadora avaliou o sucesso da relação de mais de duas décadas e confessou que – como todo casal – os dois já enfrentaram momentos difíceis.

“Como qualquer relação, você tem que ter admiração mútua e a parceria de decidir estar junto. Queríamos construir uma família e tínhamos objetivos muito parecidos um com o outro. E muita resiliência também”, disse Angélica.

Angelica e Luciano Huck juntos em 2025 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Filhos de Angélica e Luciano Huck (Reprodução) Casamento de Angelica e Luciano Huck em 2004 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Luciano e Angélica na Disney Reprodução Angelica e Luciano Huck juntos Reprodução/Instagram: @angelicaksy

Angélica explicou como os dois superaram as dificuldades. “Tem momentos que você está amando muito, e outros que está amando menos. E não desistimos, porque o nosso amor vale a pena. Quando as coisas estão esquisitas, nós paramos e refletimos sobre tudo”, contou.

A apresentadora destacou a importância da individualidade na relação. “Eu e ele valorizamos todos os amores: o dos filhos, do trabalho, dos amigos, das aventuras e das coisas que gostamos. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, avaliou.

Angélica ainda relembrou o início do relacionamento com Huck. “Eu me via um pouco assustada com o que estava acontecendo, engravidei com dois meses de namoro”, afirmou ela, que ainda revelou quem é o mais romântico do casamento.

“Tenho uma coisa de ser romântica. Antes eu era mais, mas agora está um pouco mais equilibrado. O Luciano é mais prático, sempre foi”, concluiu. Os artistas estão juntos há 21 anos e são pais de Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e Eva, de 13.