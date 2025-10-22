22/10/2025
Universo POP
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena
“Padre do Pecado”: entenda a cronologia do escândalo
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta quarta-feira
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween

Angélica desabafa sobre exposição do filho Benício Huck durante namoro: “Fiquei indignada”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
angelica-desabafa-sobre-exposicao-do-filho-benicio-huck-durante-namoro:-“fiquei-indignada”

A apresentadora Angélica desabafou durante sua participação no podcast Menotalks sobre as dificuldades de educar os filhos em um mundo dominado pelas redes sociais. Em conversa franca, ela comentou sobre o recente episódio envolvendo o filho Benício Huck, que teve o relacionamento com a influenciadora Duda Guerra exposto na internet.

“Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria e eu, como mãe, sofri por ele e agi como uma mãe à moda antiga, que acolhe, dá conselho”, contou ao podcast Menotalks.

Angélica afirmou que prefere dar liberdade para que os filhos vivam suas próprias experiências afetivas. “Eu nunca impus nada (…) a gente conversa, sabem que podem contar com a gente, mas eles, como qualquer adolescente, estão perdidos com as redes sociais”, explicou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram
Angélica e Luciano Huck curtiram os Alpes Franceses com os filhos Joaquim, Benício e Eva, além de algumas amigasReprodução Instagram
AgNews
AgNews
Reprodução/ Redes Sociais
Reprodução/ Redes Sociais
Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, está namorando a influenciadora Dua Guerra (Reprodução / Redes Sociais)
Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, está namorando a influenciadora Dua Guerra (Reprodução / Redes Sociais)
Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, está namorando a influenciadora Dua Guerra (Reprodução / Redes Sociais)
Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, está namorando a influenciadora Dua Guerra (Reprodução / Redes Sociais)
Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, está namorando a influenciadora Dua Guerra (Reprodução / Redes Sociais)
Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, está namorando a influenciadora Dua Guerra (Reprodução / Redes Sociais)
Foto: Reprodução/Instagram @angelicaksy
Luciano Huck, Eva, Joaquim, Angélica e BenícioFoto: Reprodução/Instagram @angelicaksy
Reprodução Instagram
Eva é filha de Angélica e Luciano Huck; os apresentadores também são pais de Joaquim e BenícioReprodução Instagram

Leia Também

A apresentadora também relembrou a polêmica que envolveu o filho. Na ocasião, a ex-namorada de Benício, Duda Guerra, acabou se envolvendo em discussões públicas com outras jovens nas redes. “Eu fiquei muito indignada, não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa. Brigando por culpa de macho!”, exclamou.

Segundo ela, o episódio serviu de alerta para conversar com os filhos sobre comportamento e respeito. “Fiquei com pena de todas as meninas envolvidas. Eu estava genuinamente preocupada com as meninas. Tive vontade de chorar”, completou.

Influência das redes na vida da filha

A artista contou ainda que vive outro tipo de desafio com a filha, Eva Huck, que já demonstra grande interesse por maquiagem e estética. “Minha filha é dessa turma que faz skincare, usa batom, é dessas que entra na loja de maquiagem e surta. Eu fico aquela mãe chata: ‘pra que você tá fazendo isso?’, ‘tira esse rímel para ir para a escola’, ‘sua pele é linda, você não precisa usar base’. Teve um momento que fiquei incomodada em ser essa mãe”, confessou.

Mesmo com o desconforto, Angélica disse que entende a importância de estabelecer limites. “Eu vou falar e vou proibir algumas coisas, porque o papel de mãe é esse. A gente vê que isso não é saudável. Não é saudável as crianças invadirem uma loja de maquiagem. Não é saudável uma criança que não tem nada na pele fazer skincare. Gente, não é possível.”

Para ela, o desafio está em encontrar o ponto certo entre liberdade e proteção. “É um equilíbrio muito difícil. Cada vez mais porque as redes sociais levam para um lugar que você precisa combater. Todo mundo vai aprender, mas às custas de muito sofrimento.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost