Angélica desabafa sobre exposição do filho Benício Huck durante namoro: “Fiquei indignada”

A apresentadora Angélica desabafou durante sua participação no podcast Menotalks sobre as dificuldades de educar os filhos em um mundo dominado pelas redes sociais. Em conversa franca, ela comentou sobre o recente episódio envolvendo o filho Benício Huck, que teve o relacionamento com a influenciadora Duda Guerra exposto na internet.

“Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria e eu, como mãe, sofri por ele e agi como uma mãe à moda antiga, que acolhe, dá conselho”, contou ao podcast Menotalks.

Angélica afirmou que prefere dar liberdade para que os filhos vivam suas próprias experiências afetivas. “Eu nunca impus nada (…) a gente conversa, sabem que podem contar com a gente, mas eles, como qualquer adolescente, estão perdidos com as redes sociais”, explicou.

A apresentadora também relembrou a polêmica que envolveu o filho. Na ocasião, a ex-namorada de Benício, Duda Guerra, acabou se envolvendo em discussões públicas com outras jovens nas redes. “Eu fiquei muito indignada, não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa. Brigando por culpa de macho!”, exclamou.

Segundo ela, o episódio serviu de alerta para conversar com os filhos sobre comportamento e respeito. “Fiquei com pena de todas as meninas envolvidas. Eu estava genuinamente preocupada com as meninas. Tive vontade de chorar”, completou.

Influência das redes na vida da filha

A artista contou ainda que vive outro tipo de desafio com a filha, Eva Huck, que já demonstra grande interesse por maquiagem e estética. “Minha filha é dessa turma que faz skincare, usa batom, é dessas que entra na loja de maquiagem e surta. Eu fico aquela mãe chata: ‘pra que você tá fazendo isso?’, ‘tira esse rímel para ir para a escola’, ‘sua pele é linda, você não precisa usar base’. Teve um momento que fiquei incomodada em ser essa mãe”, confessou.

Mesmo com o desconforto, Angélica disse que entende a importância de estabelecer limites. “Eu vou falar e vou proibir algumas coisas, porque o papel de mãe é esse. A gente vê que isso não é saudável. Não é saudável as crianças invadirem uma loja de maquiagem. Não é saudável uma criança que não tem nada na pele fazer skincare. Gente, não é possível.”

Para ela, o desafio está em encontrar o ponto certo entre liberdade e proteção. “É um equilíbrio muito difícil. Cada vez mais porque as redes sociais levam para um lugar que você precisa combater. Todo mundo vai aprender, mas às custas de muito sofrimento.”