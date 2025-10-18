Angélica e Luciano Huck celebram final de “Vale Tudo”: “Era o que o público queria”

Os apresentadores, Angélica e Luciano Huck marcaram presença no bar em que o elenco de “Vale Tudo” se reuniu para assistir ao último capítulo da trama nesta sexta-feira (17/10). Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, ambos não esconderam a empolgação com o desfecho da novela. Para o casal, Odete Roitman permanecer viva no fim, não era o que esperavam, mas era o que o público clamava.
“Eu só acertei que eu queria que ela vivesse”, disse Luciano, ao lado de sua esposa Angélica, confirmando que acompanharam o último capítulo de casa. “Foi a primeira novela que a gente assistiu completa”, brincou o apresentador.
Apesar de não ficarem para a festa completa, Angélica e Luciano aproveitaram para dar um abraço na equipe e parabenizar o elenco e os produtores. “O final nem a gente esperava. Acho que foi o que o público queria”, completou Huck.