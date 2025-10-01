Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Angélica está de volta à televisão, comandando seu próprio programa ao vivo nas noites de quinta-feira no GNT. O “Angélica Ao Vivo” reunirá, a cada episódio, quatro convidados inusitados que só a apresentadora conseguiria juntar, garantindo conversas descontraídas e cheias de surpresas.
Além do bate-papo, o programa contará com boa comida e música ao vivo. André Marques se juntará a Angélica na cozinha, preparando quitutes especiais para os convidados, enquanto Aline Wirley comandará a banda, garantindo o ritmo e a animação da atração.
A estreia está marcada para o dia 16 de outubro, às 22h30, e o programa também estará disponível no Globoplay, permitindo que os fãs acompanhem o show ao vivo ou on demand.
*Com informações Hugo Gloss