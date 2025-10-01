01/10/2025
Universo POP
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido

Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Apresentadora retorna à TV com programa ao vivo nas quintas-feiras no GNT

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Angélica está de volta à televisão, comandando seu próprio programa ao vivo nas noites de quinta-feira no GNT. O “Angélica Ao Vivo” reunirá, a cada episódio, quatro convidados inusitados que só a apresentadora conseguiria juntar, garantindo conversas descontraídas e cheias de surpresas.

angelica-homenageia-nora-em-postagem-de-aniversario:-“doce-e-forte”

Apresentadora retorna à TV com programa ao vivo nas quintas-feiras no GNT/Foto: Reprodução

Além do bate-papo, o programa contará com boa comida e música ao vivo. André Marques se juntará a Angélica na cozinha, preparando quitutes especiais para os convidados, enquanto Aline Wirley comandará a banda, garantindo o ritmo e a animação da atração.

A estreia está marcada para o dia 16 de outubro, às 22h30, e o programa também estará disponível no Globoplay, permitindo que os fãs acompanhem o show ao vivo ou on demand.

*Com informações Hugo Gloss

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost