Angélica revela como lidou com crises no casamento com Luciano Huck

Angélica e Luciano Huck formam um dos casais mais famosos da televisão, mas até mesmo a dupla de apresentadores não está a salvo das DRs e crises no casamento. Em entrevista a Ana Maria Braga na manhã desta terça-feira (21/10), a apresentadora abriu o coração e compartilhou intimidades da relação com o marido.

Casada com Huck há mais de 20 anos e mãe dos três filhos do apresentador, Angélica não escondeu que também passa por momentos em que o amor é posto a prova. “Tem momentos que você está amando muito, e outros que está amando menos”, confessou.

“Mas nós não desistimos, porque o nosso amor vale a pena. Quando as coisas estão esquisitas, nós paramos e refletimos sobre tudo. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, desabafou a Ana Maria.

Além das dificuldades de ser esposa, Angélica revelou também que precisou enfrentar desafios e superar barreiras ao encarar o papel de mãe – especialmente quando engravidou de Luciano Huck logo no início do namoro.

“Eu me via um pouco assustada com o que estava acontecendo, engravidei com dois meses de namoro. Diria para eu relaxar, que eu seria uma ótima mãe, e que meus filhos são pessoas muito incríveis”, contou.

