Angélica revela como lidou com crises no casamento com Luciano Huck

Angélica e Luciano Huck formam um dos casais mais famosos da televisão, mas até mesmo a dupla de apresentadores não está a salvo das DRs e crises no casamento. Em entrevista a Ana Maria Braga na manhã desta terça-feira (21/10), a apresentadora abriu o coração e compartilhou intimidades da relação com o marido.
Casada com Huck há mais de 20 anos e mãe dos três filhos do apresentador, Angélica não escondeu que também passa por momentos em que o amor é posto a prova. “Tem momentos que você está amando muito, e outros que está amando menos”, confessou.
“Mas nós não desistimos, porque o nosso amor vale a pena. Quando as coisas estão esquisitas, nós paramos e refletimos sobre tudo. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, desabafou a Ana Maria.
Leia também
-
A regra imposta por Angélica que mudou a relação com Luciano Huck
-
Angélica revela status de relacionamento de Murilo Benício
-
Claudia Leitte rebate críticas por ser evangélica e cantar no Carnaval
-
Angélica relembra dificuldades com menopausa e desabafa: “Tabu”
6 imagensFechar modal.1 de 6
A apresentadora Angélica
Reprodução2 de 6
Angelica e Luciano Huck
Reprodução/Redes Sociais3 de 6
Angélica e Luciano Huck
Reprodução4 de 6
Angélica com os filhos
Instagram/Reprodução5 de 6
Reprodução/Redes Sociais6 de 6
Angélica e a Família
Reprodução/Instagram
Além das dificuldades de ser esposa, Angélica revelou também que precisou enfrentar desafios e superar barreiras ao encarar o papel de mãe – especialmente quando engravidou de Luciano Huck logo no início do namoro.
“Eu me via um pouco assustada com o que estava acontecendo, engravidei com dois meses de namoro. Diria para eu relaxar, que eu seria uma ótima mãe, e que meus filhos são pessoas muito incríveis”, contou.