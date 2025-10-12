Angelina Jolie expõe traumas e diz que ficou sem dinheiro após divórcio com Brad Pitt

Angelina Jolie revelou em um novo documento judicial, obtido pelo Page Six, o quanto o divórcio de Brad Pitt foi difícil para ela e os filhos. A declaração faz parte do processo que o ex-casal trava sobre o Château Miraval, a vinícola e casa de luxo que os dois tinham na França.

No texto, apresentado ao Tribunal Superior de Los Angeles, Jolie afirmou que “os eventos que levaram à separação foram emocionalmente difíceis” e que, após o fim do casamento, deixou Pitt com o controle total das propriedades da família em Los Angeles e em Miraval, “sem compensação”, esperando que isso amenizasse o conflito entre eles.

A atriz contou ainda que ela e os filhos — Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne — nunca mais voltaram ao castelo por causa das lembranças dolorosas associadas ao local.

Segundo Jolie, suas economias estavam “presas” em Miraval e, como não pediu pensão nem ajuda financeira ao ex-marido, precisou vender sua parte da propriedade. Ela também relatou ter ficado sem recursos suficientes para comprar uma casa própria, chegando a pegar um empréstimo com Pitt, “com juros”.

O ator, por sua vez, processa Jolie por ter vendido sua participação na vinícola para o grupo Stoli sem seu consentimento — algo que ela afirma não ser necessário —. A atriz agora pede que Pitt arque com cerca de US$ 33 mil (aproximadamente R$ 180 mil) em honorários advocatícios relacionados à disputa.

Fontes próximas a Pitt afirmam ao Page Six que o caso é “uma disputa comercial” e não tem relação direta com o divórcio, alegando que Jolie estaria usando “desculpas” para não entregar e-mails solicitados pela Justiça.