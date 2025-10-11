Angelina Jolie passou perrengue financeiro após divórcio de Brad Pitt

Angelina Jolie detalhou o quanto o divórcio de Brad Pitt foi traumático, durante uma audiência no Tribunal Superior de Los Angeles, realizada na última segunda-feira (6/10). O ex-casal voltou a se enfrentar na Justiça, desta vez por causa da vinícola francesa Château Miraval, propriedade onde moravam.

De acordo com informações do Page Six, Angelina descreveu as dificuldades e o impacto emocional que enfrentou ao longo do processo de separação. “Os eventos que levaram à minha necessidade de me separar do meu ex-marido foram emocionalmente difíceis para mim e para nossos filhos”.

“Ao entrar com o pedido de divórcio, deixei a ele [Pitt] o controle (e residência integral) de nossas casas em Los Angeles e em Miraval, sem indenização, o que eu esperava que o deixasse mais calmo em suas relações comigo após um período difícil e traumático”, completou.

Brad Pitt e Angelina Jolie com os filhos

Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt

Venda do imóvel

Durante o relacionamento, Angelina Jolie e Brad Pitt compraram a vinícola Château Miraval, na França, com participações iguais de 50% para cada um. Após a separação, a atriz vendeu sua parte para a divisão de vinhos do Stoli Group.

Inconformado, Pitt acionou a Justiça, alegando que teria direito de preferência na compra e que não foi informado sobre a negociação.

Jolie, por sua vez, afirmou que suas economias estavam “presas no Miraval” e que nunca havia solicitado “pensão alimentícia ou qualquer outro tipo de apoio financeiro” ao ator, motivo pelo qual precisou vender sua parte da propriedade.

“Eu também estava muito preocupada com a saúde dos nossos filhos e, por isso, por aproximadamente dois anos, recusei trabalhar para poder concentrar minha atenção em cuidar deles e de sua recuperação”, acrescentou.

Jolie ainda alegou que estava com dificuldades financeiras tão grandes que não tinha condições nem de comprar uma casa à vista, então Pitt teria concordado em lhe emprestar dinheiro “com juros”.

“O Miraval foi um dos primeiros grandes investimentos que fizemos juntos e era um ponto central da nossa vida familiar. Nos casamos lá, passei parte da minha gravidez lá e trouxe nossos filhos gêmeos do hospital para casa. Ter uma separação tão repentina da minha casa e das minhas memórias foi difícil, e foi especialmente difícil para as crianças terem suas vidas tão perturbadas”, desabafou.

Pagamento de honorários

Angelina Jolie está pedindo ao tribunal US$ 33.000 (R$ 182.490 na cotação atual), para cobrir os honorários que ela teve que pagar para responder ao pedido de Brad Pitt na Justiça.

Por meio de um advogado, a atriz pediu repetidamente ao ex-marido que retirasse o processo. “Ela até o avisou inúmeras vezes que, se o Tribunal negasse o pedido de Pitt, Jolie pediria que ordenasse que Pitt pagasse os honorários advocatícios de Jolie que se opuseram ao pedido.”

Juntos, os astros são pais de Maddox, de 24 anos; Pax, de 21 anos; Zahara, de 20 anos; Shiloh, de 19 anos; e os gêmeos Knox e Vivienne, ambos de 17 anos.