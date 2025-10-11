11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Angelina Jolie passou perrengue financeiro após divórcio de Brad Pitt

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
angelina-jolie-passou-perrengue-financeiro-apos-divorcio-de-brad-pitt

Angelina Jolie detalhou o quanto o divórcio de Brad Pitt foi traumático, durante uma audiência no Tribunal Superior de Los Angeles, realizada na última segunda-feira (6/10). O ex-casal voltou a se enfrentar na Justiça, desta vez por causa da vinícola francesa Château Miraval, propriedade onde moravam.

De acordo com informações do Page Six, Angelina descreveu as dificuldades e o impacto emocional que enfrentou ao longo do processo de separação. “Os eventos que levaram à minha necessidade de me separar do meu ex-marido foram emocionalmente difíceis para mim e para nossos filhos”.

“Ao entrar com o pedido de divórcio, deixei a ele [Pitt] o controle (e residência integral) de nossas casas em Los Angeles e em Miraval, sem indenização, o que eu esperava que o deixasse mais calmo em suas relações comigo após um período difícil e traumático”, completou.

3 imagensAngelina Jolie e Brad PittAngelina Jolie e Brad Pitt Fechar modal.1 de 3

Brad Pitt e Angelina Jolie com os filhos

Getty Images2 de 3

Angelina Jolie e Brad Pitt

Dave J Hogan / Colaborador/ Getty Images3 de 3

Angelina Jolie e Brad Pitt

Foto: Jason LaVeris/FilmMagic

Venda do imóvel

Durante o relacionamento, Angelina Jolie e Brad Pitt compraram a vinícola Château Miraval, na França, com participações iguais de 50% para cada um. Após a separação, a atriz vendeu sua parte para a divisão de vinhos do Stoli Group.

Inconformado, Pitt acionou a Justiça, alegando que teria direito de preferência na compra e que não foi informado sobre a negociação.

Jolie, por sua vez, afirmou que suas economias estavam “presas no Miraval” e que nunca havia solicitado “pensão alimentícia ou qualquer outro tipo de apoio financeiro” ao ator, motivo pelo qual precisou vender sua parte da propriedade.

“Eu também estava muito preocupada com a saúde dos nossos filhos e, por isso, por aproximadamente dois anos, recusei trabalhar para poder concentrar minha atenção em cuidar deles e de sua recuperação”, acrescentou.

Leia também

Jolie ainda alegou que estava com dificuldades financeiras tão grandes que não tinha condições nem de comprar uma casa à vista, então Pitt teria concordado em lhe emprestar dinheiro “com juros”.

“O Miraval foi um dos primeiros grandes investimentos que fizemos juntos e era um ponto central da nossa vida familiar. Nos casamos lá, passei parte da minha gravidez lá e trouxe nossos filhos gêmeos do hospital para casa. Ter uma separação tão repentina da minha casa e das minhas memórias foi difícil, e foi especialmente difícil para as crianças terem suas vidas tão perturbadas”, desabafou.

Pagamento de honorários

Angelina Jolie está pedindo ao tribunal US$ 33.000 (R$ 182.490 na cotação atual), para cobrir os honorários que ela teve que pagar para responder ao pedido de Brad Pitt na Justiça.

Por meio de um advogado, a atriz pediu repetidamente ao ex-marido que retirasse o processo. “Ela até o avisou inúmeras vezes que, se o Tribunal negasse o pedido de Pitt, Jolie pediria que ordenasse que Pitt pagasse os honorários advocatícios de Jolie que se opuseram ao pedido.”

Juntos, os astros são pais de Maddox, de 24 anos; Pax, de 21 anos; Zahara, de 20 anos; Shiloh, de 19 anos; e os gêmeos Knox e Vivienne, ambos de 17 anos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost