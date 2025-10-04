04/10/2025
Anitta aposta em decotes nos looks para assistir ao Paris Fashion Week

Após cruzar a passarela toda de vermelho em um evento da L’Oréal na capital francesa, Anitta fez novas aparições na Semana de Moda de Paris. Na terça-feira (30/9), a cantora assistiu ao desfile de Stella McCartney na primeira fileira. Já no dia seguinte, prestigiou o show de primavera/verão 2026 da Balmain. Em cada aparição, a dona do hit “Bellakeo” apostou em looks que parecem dar indícios de uma nova era.

Vem saber mais!

Imgem colorida de Anitta com vestido decotadoNa última quarta-feira (01/10), a cantora compareceu ao desfile da Balmain, em Paris

Primeiro dia da Semana de Moda de Paris

Em apresenção para o desfile da L’Oréal, que aconteceu nessa segunda-feira (29/9), a artista surgiu em um look monocromático de corset, saia, luvas e leggings que faziam as vezes de meia-calça. Todas as peças tinham o dramático bordado de pedras em degradê, que começava em tons de vermelho e terminava vinho, destacando-se no tecido vermelho vivo.

Imagem colorida de Anitta desfilando com look monocromático vermelhoA cantora performou no evento da L’Oréal

 

Imagem colorida de Anitta desfilando com look monocromático vermelhoAnitta realizou a apresentação com uma longa capa vermelha

Feita sob medida para a cantora, a criação faz parte da coleção apresentada pela grife brasileira Artemisi no último São Paulo Fashion Week (SPFW). Em um momento marcado pela valorização das labels nacionais, Anitta exalava autoconfiança ao andar nas passarelas.

Imagem colorida de Anitta em look monocromático vermelhoA peça escolhida pela cantora é de uma marca brasileira

Uma “gata de botas”

No outro visual, para o fashion show de McCartney, Anitta usou um vestido preto curto com decote em V. O verdadeiro destaque, porém, foram as mangas amplas da peça, além das longas botas pretas revestidas em vinil envernizado, que completaram a produção – com uma pequena bolsa do mesmo material.

Leia também

Outro detalhe do outfit foi a meia-calça com estampa de bolinhas, que ornou com os tons de preto presentes na construção visual escolhida pela artista.

Imagem colorida de Anitta em vestido preto com botasAnitta em desfile da McCartney

 

Imagem colorida de Anitta em vestido preto com botas de cano altoUm toque extra da roupa foi a meia-calça com estampa de bolinhas

 

Imagem colorida de Anitta sentadaComo acessório, a cantora optou por óculos escuros

Investindo em decotes e silhueta marcada

Anitta optou por um modelo mais ousado para o desfile da Balmain, em tecido similar ao couro, de decote profundo e luvas pretas de veludo. O look ainda ganhou um “quê” de brilho com acessórios dourados. Entrando na tendência das costuras drapeadas, a cantora estava com um vestido que valorizava suas curvas.

Com o colo exposto e peça longa, o traje lembrou o guarda-roupa das Kardashian, famosas por apostarem em silhuetas marcadas e pelos looks que destacam pele à mostra.

Confira abaixo os cliques do vestido da Anitta no terceiro dia da Semana de Moda de Paris:

3 imagensO modelo do vestido seguiu a tendência da costura drapeadaA artista ainda adicionou acessórios dourados ao lookFechar modal.1 de 3

O traje usado lembra as peças utilizadas pelas mulheres da família Kardashian

Peter White/Getty Images2 de 3

O modelo do vestido seguiu a tendência da costura drapeada

Swan Gallet/WWD via Getty Images3 de 3

A artista ainda adicionou acessórios dourados ao look

Corbis/Corbis via Getty Images

 

