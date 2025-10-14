14/10/2025
Anitta pede que Lula indique mulher para vaga de Barroso no STF

Escrito por Metrópoles
A cantora Anitta pediu ao presidente Lula que indique uma mulher para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado anunciou sua aposentadoria na última quinta-feira (9/10), durante sessão do plenário.

“Um dos ministros do STF se aposentou. O presidente Lula terá que indicar um novo nome. Gostaria de tornar público um pedido para que seja uma mulher”, escreveu a cantora no Instagram.

Além de relembrar que apenas a ministra Cármen Lúcia elenca entre os 11 magistrados, a cantora ponderou: “Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país, onde a maioria da população é mulher”.

O próprio Barroso pediu ao presidente que considere indicar uma mulher para a vaga que será aberta na Corte, segundo a coluna Paulo Cappelli, do Metrópoles. Segundo interlocutores, Barroso lembrou que, com a saída de Rosa Weber em 2023, sobrou apenas Cármen Lúcia de ministra mulher no Supremo.

Para a vaga de Weber, Lula indicou Flávio Dino. Já para a de Ricardo Lewandowski, Cristiano Zanin. Embora Barroso tenha sugerido a indicação de uma mulher, quem agora desponta como favorito para ser escolhido por Lula é o ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União.

