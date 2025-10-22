aniversariante-do-dia!-virginia-surpreende-ao-acordar-maria-flor-com-bolo

Maria Flor está completando 3 aninhos nesta quarta-feira (22/10) e, por meio de uma rede social, Virginia Fonseca mostrou que invadiu o quarto da pequena com um bolo de aniversário. Ela e a irmã, Maria Alice, ainda estavam dormindo e foram acordadas com a surpresa. O festão mesmo vai ser na próxima quinta-feira (23/10), conforme todos os detalhes noticiados pela reportagem do portal LeoDias.

Com o pequeno bolo em mãos, a influenciadora entrou no quarto das Marias chamando a aniversariante: “Psiu, olha aqui, bom dia, princesa. Hoje aniversário da Floflo. Vem cá, Maria, cantar parabéns pra irmã.” A primogênita ganhou destaque ao afirmar estar “desmaiada”, referindo-se ao sono.

Virginia e Maria Flor Reprodução Instagram Virginia Fonseca/ montagem Virginia e Maria Flor Reprodução Instagram Virginia Fonseca/ montagem Festa de Maria Flor Foto/Instagram/@virginia Virginia Fonseca e Maria Flor Foto: Reprodução/Instagram @virginia

A criadora de conteúdo pegou a segunda filha no colo, deu um abraço e beijos. Ela escreveu na legenda: “Bom dia, hoje é dia dela. Mariazinha perdidinha de sono, ‘desmaiada de sono’”.

Amanhã está marcada a festa de Maria Flor, inspirada na princesa Cinderela. Foram precisos dez dias de montagem, a organização foi atrás de itens totalmente personalizados e terá até um palco em formato de carruagem.