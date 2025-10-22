22/10/2025
Aniversariante do dia! Virginia surpreende ao acordar Maria Flor com bolo

Maria Flor está completando 3 aninhos nesta quarta-feira (22/10) e, por meio de uma rede social, Virginia Fonseca mostrou que invadiu o quarto da pequena com um bolo de aniversário. Ela e a irmã, Maria Alice, ainda estavam dormindo e foram acordadas com a surpresa. O festão mesmo vai ser na próxima quinta-feira (23/10), conforme todos os detalhes noticiados pela reportagem do portal LeoDias.

Com o pequeno bolo em mãos, a influenciadora entrou no quarto das Marias chamando a aniversariante: “Psiu, olha aqui, bom dia, princesa. Hoje aniversário da Floflo. Vem cá, Maria, cantar parabéns pra irmã.” A primogênita ganhou destaque ao afirmar estar “desmaiada”, referindo-se ao sono.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Virginia Fonseca/ montagem
Virginia e Maria FlorReprodução Instagram Virginia Fonseca/ montagem
Reprodução Instagram Virginia Fonseca/ montagem
Virginia e Maria FlorReprodução Instagram Virginia Fonseca/ montagem
Foto/Instagram/@virginia
Festa de Maria FlorFoto/Instagram/@virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca e Maria FlorFoto: Reprodução/Instagram @virginia

A criadora de conteúdo pegou a segunda filha no colo, deu um abraço e beijos. Ela escreveu na legenda: “Bom dia, hoje é dia dela. Mariazinha perdidinha de sono, ‘desmaiada de sono’”.

Amanhã está marcada a festa de Maria Flor, inspirada na princesa Cinderela. Foram precisos dez dias de montagem, a organização foi atrás de itens totalmente personalizados e terá até um palco em formato de carruagem.

