Anos após morte de Wilson Pinheiro, governo instala comissão para investigar crimes da ditadura no Acre

“Rodrigues Alves”, “Mâncio Lima”, “Rio Branco”, “Assis Brasil”, entre outros, são nomes de municípios do Estado do Acre, contudo, outra característica que eles compartilham é a exaltação de figuras coronelistas de sua história. Diversas instituições, como a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), procuram refletir sobre essas contradições dos períodos históricos da Estrela Altaneira, dos tempos das correrias à ditadura militar que infligiu o território acreano.

“Você não acha que o Estado tem questões mais urgentes do que remediar o passado?”, pergunta uma repórter para Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, em uma das cenas finais do filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, “Ainda Estou Aqui”, em 2025. Diante do desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura, Eunice luta para manter a família unida e buscar justiça e sua resposta é: “não”. Para Maria da Luz, gestora de políticas públicas à frente do Departamento de Proteção e Defesa de Direitos Humanos na SEASDH, também: