Anselmo Vasconcelos comenta desafio de viver Roger Abdelmassih na série “Tremembé”

Durante o Festival de Cinema do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (8/10), o ator veterano Anselmo Vasconcelos concedeu entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e comentou sobre o desafio profissional que foi dar vida ao ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por múltiplos estupros contra pacientes, na série “Tremembé”, desde o processo de caracterização até a complexidade de interpretar um criminoso real.

A caracterização de Anselmo é impactante. Envelhecido, com semblante duro e figurino que remete à imagem pública de Abdelmassih nos últimos anos, o ator surpreendeu até a si mesmo com o resultado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Anselmo Vasconcelos interpretando o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por múltiplos estupros contra pacientes, na série “Tremembé” Foto: Divulgação Anselmo Vasconcelos Foto: LeoDias Voltar

Próximo

“Todo mundo ficou muito chocado com isso, eu também. Quando fui fazer a DR, que é aquela dublagem que a gente faz para os problemas do som, eu não conseguia dublar e eu sou um ótimo dublador, porque eu olhava a imagem e eu queria conhecer mais daquela imagem, porque eu não estava me vendo, mas também não é o Roger, é uma outra potência que está se manifestando ali, então é uma coisa muito chocante mesmo”, contou.

Um papel desafiador

Anselmo revelou que, ao receber o convite para interpretar o personagem, sentiu inicialmente resistência pela gravidade dos crimes cometidos pelo ex-médico.

“Quando eu recebi as notícias que foram veiculadas a respeito da atuação com as mulheres, eu rejeitei, não quis me aproximar disso, não dei bola. Eu olhei aquela figura assim e rejeitei completamente. Quando fui fazer o teste para o personagem, comecei a sentir que era uma missão”, afirmou.

Reconhecido por sua sensibilidade artística, o ator destacou o contraste entre sua personalidade e o perfil do homem que retrata na ficção.

“Eu sou um homem muito delicado, sou poeta, sou uma pessoa sensível, que espalha beleza pelo mundo, e aí eu vou fazer um criminoso, psicopata e ao mesmo tempo um grande cientista, então como vai ser isso, né?”, refletiu.

Para lidar com o peso emocional do papel, Anselmo optou por não se aprofundar em pesquisas sobre Abdelmassih. Em vez disso, buscou uma preparação física e simbólica para sustentar a intensidade das cenas.

“A minha posição foi uma posição de não me envolver sentimentalmente com todas essas características, eu não quis ver entrevistas dele, não quis fazer pesquisas. Eu trabalhei com uma especialista corporal, Andréia, que me preparou corporalmente para eu ter toda a força necessária para fazer uma violência sexual, por exemplo, coisa que eu jamais conseguiria fazer”, revelou.

Sobre a série

“Tremembé” é uma série brasileira de true crime e drama produzida pelo Prime Video. A direção é assinada por Vera Egito, que também participa do roteiro ao lado de Ullisses Campbell, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A primeira temporada está prevista para estrear em 31 de outubro de 2025 na plataforma de streaming.

A produção promete mergulhar nas histórias de detentos condenados por crimes emblemáticos e deve provocar reflexões sobre justiça, impunidade e o sistema prisional brasileiro.