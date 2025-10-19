Antenada em moda, Gkay dá detalhes do look usado em baile de Halloween em SP

19/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A sexta edição do Halloween Sephora aconteceu no último sábado (18/10), em São Paulo, e ainda está repercutindo nas redes sociais. O tradicional baile teve “A Máquina do Tempo” como tema e foi palco de fantasias para lá de criativas. Gkay, uma das convidadas da festa, falou da inspiração de seu look para a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.

Antenada em moda, a escolha da influenciadora para a grande noite foi a reprodução de um vestido feito por Alexander McQueen, de um desfile de 1999. “Ele foi um look que a modelo Shalom Harlow entrou no palco com ele todo branco e aí dois robôs picharam ele… Então quando chegou esse tema do baile da Sephora, ‘A Máquina do Tempo’, quando a gente fala sobre moda, a gente tem o nosso reizinho da moda, Alexander McQueen, e ele sempre foi muito além do seu tempo. Eu pensei: ‘Nada mais a ver com o tema do baile do que algo que é clássico junto com o futuro”, explicou Gkay.

Crédito: Reprodução Instagram @gessica
Gkay reproduziu um look de Alexander McQueen para tradicional baile de HalloweenCrédito: Reprodução Instagram @gessica
Crédito: Reprodução Instagram @gessica
Gkay reproduziu um look de Alexander McQueen para tradicional baile de HalloweenCrédito: Reprodução Instagram @gessica
Crédito: Reprodução Instagram @gessica
Gkay reproduziu um look de Alexander McQueen para tradicional baile de HalloweenCrédito: Reprodução Instagram @gessica
Crédito: Reprodução Instagram @gessica
Gkay reproduziu um look de Alexander McQueen para tradicional baile de HalloweenCrédito: Reprodução Instagram @gessica
Crédito: Portal LeoDias
Gkay reproduziu um look de Alexander McQueen para tradicional baile de HalloweenCrédito: Portal LeoDias

Para o vídeo conceitual que apresentou a peça nas redes sociais, a influenciadora também contou com robôs. Segundo Gkay, a peça foi feita pela estilista Michelly X, a mesma que produz diversos looks para Xuxa Meneghel. “Ela conseguiu reproduzir, assim, fielmente. É idêntico ao vestido do McQueen”, elogiou.

Questionada sobre o que faria se pudesse voltar no tempo com o auxílio de uma máquina, a influenciadora destacou um trabalho. “A minha época dos ‘Roni’ [stand up], do Multishow, que gravávamos eu, o Whindersson [Nunes], o Tirullipa e o Carlinhos Maia. Foi uma fase da minha vida, assim, muito especial”, lembrou.

