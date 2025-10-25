Antes e depois da fama: veja como visual dos artistas mudou após o sucesso

Até dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas não dá para negar que ajuda a conquistar um belo upgrade no visual, não é mesmo? Prova disso são os famosos que deixaram para trás os looks duvidosos e sorrisos desalinhados para produções dignas de cinema. Na internet, o fenômeno tem até nome: rica vírus.

Cabelos brilhosos, roupas que valorizam o corpo e dentes branquíssimos são alguns dos combos preferidos dos artistas. Já lembrou de alguém com essa descrição? A seguir, o portal LeoDias te mostra o antes e depois de algumas das personalidades mais conhecidas do país.

A vida antes e depois da fama

Virginia Fonseca

Encabeçando essa lista, justamente o nome mais estourado da internet brasileira: Virginia Fonseca. Apesar de já figurar no universo digital há quase 10 anos, a influenciadora se tornou parte da rotina de mais de 50 milhões de seguidores há menos tempo. E muitos desses fãs puderam acompanhar as várias mudanças no visual quase que em tempo real.

Wesley Safadão

O caso de Wesley Safadão talvez seja mais simples. Apesar da diferença notável, alguns fatores ajudam a explicar, como os mais de dez anos de diferença entre os registros. Ao mesmo tempo, o cantor deixou de lado uma característica marcante do início de sua carreira nos palcos: o cabelo longo, que deu lugar a fios mais baixinhos e um visual digno de galã.

Ludmilla

Se hoje Ludmilla figura entre as artistas mais tocadas do país, há alguns anos ela fez sucesso no Rio de Janeiro como MC Beyoncé, nome artístico que deixou de usar para evitar complicações jurídicas com a cantora norte-americana. De lá para cá, ela alavancou o próprio nome, deixou o funk carioca em prol do pagode do “Numanice” e, claro, também mudou a própria aparência.

Cauã Reymond

E se galã de novela já foi citado anteriormente, não dava para deixar Cauã Reymond de lado. O bonitão, que viveu César Ribeiro em “Vale Tudo”, faz sucesso com os takes sem camisa e sensualizando — isso sem deixar de lado a performance profissional. No entanto, no início da carreira, é possível dizer que ainda não estava no patamar atual, não é mesmo?

Bianca Andrade

Bianca Andrade é outro destaque do universo das redes sociais. Na época, a jovem carioca fez sucesso como “Boca Rosa”, apelido que fez questão de levar ao BBB 20, a primeira edição dos Camarotes. Há cinco anos, o público do reality show que não a conhecia já havia se espantando com as mudanças. De lá para cá, novas atualizações no visual.

Gusttavo Lima

Altura, barba, cabelo e muitos músculos: a mudança de Gusttavo Lima ao longo dos anos é visível. Em 2011, quando estourou com “Balada (Tchê Tchê Rere)”, tinha apenas 22 anos e um estilo que chamava atenção para a época. Roupas coloridas e cabelo arrepiados, não tão comuns no sertanejo e famoso em outros ritmos, era o preferido dele. Atualmente, opta pelo estilo “homão”, aos 36 anos.

Rodolffo

Outro que seguiu a receita do colega de profissão foi o cantor Rodolffo, que também participou do BBB. Ele chegou a 21º edição do reality show já ostentando um tanquinho, mas os curiosos de plantão logo acharam registros antigos do sertanejo. Assim como o Embaixador, ele também era adepto do cabelo arrepiado, que virou um corte mais baixinho com o passar dos anos.