Anti-woke: Netflix é alvo de boicote de Elon Musk e conservadores

O bilionário Elon Musk convocou apoiadores a boicotarem a Netflix após descobrir a existência de um desenho animado na plataforma. Trata-se da série de animação Guardiões da Mansão do Terror, que conta com uma personagem transgênero.

A série tem como foco o público infantil e a presença da personagem trans revoltou o empresário. Ele inclusive chegou a compartilhar um meme no X, antigo Twitter, em que a Netflix é comparada a um Cavalo de Troia que estaria levando conteúdo impróprio para as crianças.

Elon Musk diz que filha trans “morreu pelo vírus woke”

Elon Musk comentou sanções aplicadas por Trump a Alexandre de Moraes

Elon Musk usou um look all black para a ocasião

“Cancelem a Netflix pela saúde de seus filhos”, disse o magnata se unindo à outros influenciadores conservadores que vem promovendo o cancelamento do streaming como forma de protesto. Entre as alegações, o grupo diz que a série é uma “tentativa de aliciar crianças”.

Crítico do que chama “agenda trans woke”, Elon Musk é pai de uma mulher trans. Vivian Jenna Wilson, de 20 anos, cortou relações com o pai depois que o empresário se negou a aceitar a identidade de gênero dela.

