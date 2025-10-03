03/10/2025
Anti-woke: Netflix é alvo de boicote de Elon Musk e conservadores

O bilionário Elon Musk convocou apoiadores a boicotarem a Netflix após descobrir a existência de um desenho animado na plataforma. Trata-se da série de animação Guardiões da Mansão do Terror, que conta com uma personagem transgênero.

A série tem como foco o público infantil e a presença da personagem trans revoltou o empresário. Ele inclusive chegou a compartilhar um meme no X, antigo Twitter, em que a Netflix é comparada a um Cavalo de Troia que estaria levando conteúdo impróprio para as crianças.

“Cancelem a Netflix pela saúde de seus filhos”, disse o magnata se unindo à outros influenciadores conservadores que vem promovendo o cancelamento do streaming como forma de protesto. Entre as alegações, o grupo diz que a série é uma “tentativa de aliciar crianças”.

Crítico do que chama “agenda trans woke”, Elon Musk é pai de uma mulher trans. Vivian Jenna Wilson, de 20 anos, cortou relações com o pai depois que o empresário se negou a aceitar a identidade de gênero dela.

Veja a postagem de Musk sobre o tema

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp

— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

