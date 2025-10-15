Antônia Lúcia e Socorro Neri batem boca na Câmara e pastora manda deputada se enforcar; VEJA VÍDEO

0
As deputadas Socorro Neri (PP) e Antônia Lúcia (Republicanos) protagonizaram uma discussão no local onde se reunia a Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (15).
As duas teriam se desentendido por causa dos temas debatidos durante o encontro. Um vídeo registra o momento da discussão.
Em determinado trecho, Antônia Lúcia chega a pedir que Socorro Neri “suma da Câmara”.
“Então, suma da Câmara, que aqui é lugar de quem comunica”, disse a deputada do Republicanos.
Em seguida, a bispa pede para que Socorro “se enforque”.
VEJA O VÍDEO: