15/10/2025
Antônia Lúcia e Socorro Neri batem boca na Câmara e pastora manda deputada se enforcar; VEJA VÍDEO

Em determinado trecho, Antônia Lúcia chega a pedir que Socorro Neri “suma da Câmara”

As deputadas Socorro Neri (PP) e Antônia Lúcia (Republicanos) protagonizaram uma discussão no local onde se reunia a Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (15).

As duas teriam se desentendido por causa dos temas debatidos durante o encontro. Um vídeo registra o momento da discussão.

Em determinado trecho, Antônia Lúcia chega a pedir que Socorro Neri “suma da Câmara”.

“Então, suma da Câmara, que aqui é lugar de quem comunica”, disse a deputada do Republicanos.

Em seguida, a bispa pede para que Socorro “se enforque”.

VEJA O VÍDEO:

