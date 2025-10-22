Antonia Lúcia expõe intimidade do casamento com Silas: “Esperei 3 anos pelo seu divórcio”

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) surpreendeu seguidores ao publicar, nesta quarta-feira (22), um desabafo sobre o casamento com o pastor e também deputado federal Silas Câmara (AM). Em tom de reflexão e aparente insatisfação, a parlamentar relembrou os primeiros anos da relação e revelou ter aguardado três anos pelo divórcio do marido para que o casal pudesse oficializar a união.

“Esperei três anos pelo seu divórcio, para termos nossa vida feliz casados no civil com duas testemunhas extraordinárias e valorosas assim como você”, escreveu. Ela ainda destacou que o documento foi importante para que Silas pudesse se inscrever na Igreja e concorrer à vaga de deputado federal.

Antônia Lúcia mencionou o apoio do sogro, pastor Severo Câmara, e dos amigos que acompanharam a trajetória política do casal, mas encerrou a publicação com um tom que levantou interpretações entre internautas. “E o que vocês nesses dois últimos anos têm comemorado, meu bem, com nosso casamento? Foram bênçãos sem medidas? Muitas maravilhas?”, questionou.

A mensagem, vista como uma exposição pública de conflitos conjugais, rapidamente gerou repercussão nas redes sociais. O casal é conhecido tanto pela atuação política quanto pela liderança religiosa no Amazonas.

Confira a publicação completa na íntegra: