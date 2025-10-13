Antonia Sales representa o Acre na Semana Jubilar “Viva Pucallpa” e reforça laços de integração entre Brasil e Peru

A deputada estadual Antonia Sales (MDB) representou a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) durante as celebrações da Semana Jubilar “Viva Pucallpa”, no Peru. O evento, que marca o aniversário da cidade peruana, reuniu autoridades políticas, culturais e sociais dos dois países em uma programação voltada à integração e ao fortalecimento das relações internacionais entre Brasil e Peru.

No quinto mandato parlamentar, Antonia Sales é reconhecida por seu trabalho em prol do desenvolvimento regional e da aproximação entre os povos da fronteira. Atualmente, ela exerce o cargo de terceira-secretária da Aleac, é vice-presidente da região norte da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), secretária da Mulher do Parlamento Amazônico e presidente da Comissão de Integração Latino-Americano e Relações Internacionais da Aleac.

Durante sua participação no “Viva Pucallpa”, a deputada destacou a importância da união entre os dois países, especialmente entre o Acre e a região de Ucayali, separados por menos de 200 quilômetros de distância.

“Essa é uma integração que traz desenvolvimento. Sem ligação, não há crescimento. Brasil e Peru precisam continuar se ajudando para melhorar a vida da nossa população”, afirmou Antonia Sales.

A parlamentar acreana também ressaltou o papel da integração fronteiriça como motor de progresso econômico, social e cultural. “Cada ponte construída, cada parceria firmada representa oportunidades para o nosso povo. O Acre e Pucallpa têm uma ligação natural, histórica e fraterna, que precisa ser cada vez mais fortalecida”, acrescentou.

A presença da deputada no evento reforça o compromisso do Parlamento acreano com o diálogo internacional e com políticas que promovam o desenvolvimento e a cooperação entre os países amazônicos.