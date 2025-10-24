Anvisa apreende lote de chá falsificado e suplementos. Veja a lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do Chá Pronto para Consumo Multi Extrato, identificado como 2306. A medida, publicada nessa quinta-feira (23/10), também suspende a comercialização, a fabricação, a distribuição e o consumo do produto.

A decisão foi tomada após denúncia que apontava a falsificação. Segundo a agência, o lote não foi produzido pela A&CL Indústria e Comércio de Produtos Naturais, fabricante original da bebida. O registro que aparece no rótulo, de número ES000233-0.000043, já havia sido cancelado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Leia também

Suplementos também foram alvo da fiscalização

A Anvisa também determinou o recolhimento de todos os lotes dos suplementos Zeólita Clinoptilolita Standard e Zeólita Clinoptilolita Premium, comercializados pela empresa Zeoclin Ltda. A fiscalização identificou que os produtos contêm um ingrediente sem comprovação de segurança ou eficácia.

Além disso, a propaganda associava o uso dos suplementos a propriedades terapêuticas, como a eliminação de toxinas, o que não é permitido para produtos classificados como alimentos. Com isso, a agência proibiu a fabricação, importação, divulgação, distribuição e consumo dos itens.

