21/10/2025
Universo POP
Anvisa autoriza uso do Mounjaro contra apneia do sono em pessoas com obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu sinal verde para o uso do medicamento Mounjaro no tratamento da apneia do sono em pessoas obesas. A autorização foi oficializada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (20/10).

A apneia do sono é caracterizada por pausas repetidas na respiração durante o repouso noturno, o que pode causar uma série de complicações e aumentar o risco de outras doenças.

O Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida — substância que já havia sido aprovada pela Anvisa anteriormente para o tratamento do diabetes tipo 2.

Em setembro, o laboratório fabricante divulgou resultados de uma pesquisa indicando que o medicamento “reduz o risco de evolução para diabetes em 94% dos adultos com pré-diabetes”.

Apesar de a indicação principal do remédio, conforme a bula, ser o controle do diabetes tipo 2, o Mounjaro ganhou popularidade também por promover perda de peso. A tirzepatida atua imitando os hormônios intestinais GLP-1 e GIP, que contribuem para regular os níveis de glicose e controlar o apetite.

O medicamento desembarcou oficialmente no mercado brasileiro em maio deste ano, após o lançamento global feito pela farmacêutica Eli Lilly em abril. No início da comercialização, o tratamento mensal tinha preço a partir de R$ 1,4 mil.

