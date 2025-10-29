Anvisa determina apreensão de lotes falsos de semaglutida e anabolizantes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última terça-feira (28/10), determinou a apreensão de lotes falsificados de um medicamento à base de semaglutida, que serve para controlar os níveis de glicose no sangue em adultos com diabete do tipo 2. Além disso, foi ordenada a apreensão de nove medicamentos, a maioria anabolizantes.

Os lotes N088499 e P08A472 de Rybelsus sofreram apreensão porque são falsificados, por isso, a comercialização, distribuição e o uso estão proibidos. A empresa responsável, a Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda., comunicou que identificou unidades dos lotes falsos à venda no mercado.

Erro na escrita do local de fabricação; fonte do nome do princípio ativo; logotipo da empresa diferente; diferença na organização dos elementos visuais e campo de dados variáveis, marca d’água e material da bula desiguais foram as características diferentes identificadas.

Anabolizantes

As marcas de anabolizantes Testolone (todos os lotes), Trenabol (todos os lotes), Anabol (todos os lotes), Anavar (todos os lotes), Decabolin (todos os lotes), Primobolan (todos os lotes), Lipodrene (todos os lotes), Tribulus com Tadala (todos os lotes) e SLU-PP-332 (todos os lotes) também foram alvos do órgão.

Eles estavam em situação irregular, produzidos por empresa não identificada. A comercialização, distribuição, produção, importação, divulgação e utilização foram barrados.

A medida tomada aconteceu após comprovada a divulgação e a venda dos produtos, que não possuem registro na Anvisa e são fabricados por empresa desconhecida.

A agência orienta que profissionais de saúde e pacientes que notarem os lotes falsos informem à Anvisa pelos canais de atendimento ou à Vigilância Sanitária do estado, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

Pó para preparo de café, detergente, álcool e fibra passam por fiscalização

Ainda no mesmo dia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de todos os lotes do Pó para Preparo de Café “Fellow Criativo” da marca Cafellow, comercializado pela empresa TMP Comércio de Bebidas Ltda. Também foi proibida a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo do produto.

O motivo da ação fiscal é devido ao produto ser fabricado e comercializado contendo extrato do cogumelo Agaricus bisporus, ingrediente que ainda não teve a sua segurança avaliada para ser usado em alimentos.

O café também faz divulgação irregular, alegando erroneamente que “controla a insulina e diminui o colesterol”. Seu rótulo ainda contém informações que podem levar o consumidor ao erro e fazer confusão quanto à natureza do produto.

Detergente e álcool Protedex

O Detergente Enzimático Protedex (embalagem de 5 L) e o Álcool 70° INPM Protedex (lote de 01/08/2025) da empresa Bernieri & Cia Ltda. – Me também foram alvos de medida semelhante da Anvisa e devem ser recolhidos, conforme determinado. A sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o seu uso foram suspensos.

Segundo um processo administrativo da Vigilância Sanitária (Visa) do Rio Grande do Sul, o fabricante não cumpriu o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes, estabelecido pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 47/2013.

Fibra capilar Pansly

A Fibra Capilar Pansly, produzida por empresa desconhecida, também foi proibida e deve ser apreendida. O produto não pode mais ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado. A ação foi precisa porque, além de ser produzida por empresa desconhecida, a fibra capilar está sendo divulgada e vendida sem registro na Anvisa.