Anvisa libera importação de 2,6 mil frascos de antídoto contra intoxicação por metanol

Neste domingo (05/10), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a compra de 2,6 mil frascos do antídoto utilizado para combater a intoxicação por metanol. A medida de caráter excepcional atende a um pedido do Ministério da Saúde.
Segundo a Anvisa, a reponsabilidade de estabelecer a forma de entrega do medicamento é do Ministério da Saúde. Os frascos comprados pelo órgão foram produzidos por uma empresa japonesa, junto à Organização Panamericana de Saúde (Opas). A pasta encomendou 2,5 mil unidades e outras 100 foram doadas pelo próprio fabricante.
O principal antidoto utilizado em caso de intoxicação por metanol é o fomepizol. O Brasil não produz o antitóxico utiliza, de forma alternativa, o etanol farmacêutico para o tratamento.
No último sábado (04/10), o Ministério da Saúde anunciou a compra em regime de emergência. Segundo o ministro Alexandre Padilha, os novos medicamentos deverão chegar ao Brasil ao longo da semana e serão distribuídos a centros de referência federais, assim como unidades de toxicologia.
“O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, teremos também o fomepizol”, afirmou Padilha.
Além disso, o ministro informou que o Ministério da Saúde vai adquirir mais ampolas de etanol farmacêutico. O país já tem adquiridas 4.300 unidades e serão entregues mais 12 mil na semana que vem.