Anvisa libera importação de 2,6 mil frascos de antídoto contra intoxicação por metanol

Neste domingo (05/10), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a compra de 2,6 mil frascos do antídoto utilizado para combater a intoxicação por metanol. A medida de caráter excepcional atende a um pedido do Ministério da Saúde.

Segundo a Anvisa, a reponsabilidade de estabelecer a forma de entrega do medicamento é do Ministério da Saúde. Os frascos comprados pelo órgão foram produzidos por uma empresa japonesa, junto à Organização Panamericana de Saúde (Opas). A pasta encomendou 2,5 mil unidades e outras 100 foram doadas pelo próprio fabricante.

Veja as fotos Abrir em tela cheia São Paulo casos graves por ingestão de bebidas adulteradas com metanol Reprodução/Internet O equipamento é capaz de detectar qualquer modificação na fórmula original da bebida. Divulgação/Governo da Paraíba A substância estaria sendo utilizada na produção de bebidas falsificadas Reprodução/Canva Intoxicação por metanol ascende alerta em São Paulo Divulgação: Fiocruz Imagens Ampolas com líquidos com suspeita de metanol Divulgação: Governo do Estado de São Paulo Voltar

Próximo

O principal antidoto utilizado em caso de intoxicação por metanol é o fomepizol. O Brasil não produz o antitóxico utiliza, de forma alternativa, o etanol farmacêutico para o tratamento.

No último sábado (04/10), o Ministério da Saúde anunciou a compra em regime de emergência. Segundo o ministro Alexandre Padilha, os novos medicamentos deverão chegar ao Brasil ao longo da semana e serão distribuídos a centros de referência federais, assim como unidades de toxicologia.

“O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, teremos também o fomepizol”, afirmou Padilha.

Além disso, o ministro informou que o Ministério da Saúde vai adquirir mais ampolas de etanol farmacêutico. O país já tem adquiridas 4.300 unidades e serão entregues mais 12 mil na semana que vem.