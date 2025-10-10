Anvisa proíbe a venda de oito cosméticos para cabelo sem registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e o recolhimento de oito produtos para cabelo fabricados pela empresa Anne Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.. A medida, publicada nessa quinta-feira (9/10), também proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos cosméticos.

De acordo com o órgão, a decisão foi motivada pela ausência de registro sanitário, requisito obrigatório para que qualquer produto possa ser comercializado no país. Sem o registro, não há comprovação de segurança e nem de eficácia.

Produtos proibidos pela agência

Entre os itens que tiveram a venda suspensa estão: Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise, Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Organic, Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic, Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume, Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização, entre outros.

A Anvisa também determinou o recolhimento de todos os lotes do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, produzido pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O produto está proibido de ser fabricado, distribuído, divulgado e utilizado.

Interdição de produto de limpeza

Além dos cosméticos, a agência interditou de forma cautelar o Tecsa Clor Pós, produto de limpeza indicado como bactericida, fungicida e virucida, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda.. O item foi suspenso por não cumprir exigências legais quanto à identidade e às boas práticas de fabricação.

A Anvisa reforçou que produtos sem registro ou fabricados fora das normas representam risco à saúde dos consumidores, e orientou que a população interrompa imediatamente o uso dos itens listados e comunique eventuais reações adversas aos canais oficiais de vigilância sanitária.

