12/10/2025
Anvisa proíbe oito produtos capilares por risco à saúde; veja quais são

De acordo com a Agência os cosméticos possuíam irregularidades e sem o devido registro na agência reguladora

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quinta-feira (9), a apreensão de oito cosméticos para cabelo da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.

Anvisa determina a proibição de marcas de cosméticos/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A medida proíbe a comercialização, distribuição, a fabricação e a propaganda de todos os lotes dos produtos.

Segundo a Agência, a proibição e a apreensão dos cosméticos mencionados ocorreram porque os produtos não possuem o devido registro junto à Anvisa, requisito obrigatório para garantir a segurança, a qualidade e a regularidade de itens comercializados no país.

Veja lista dos cosméticos que foram proibidos

  • Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.
  • Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

Também foi determinado o recolhimento de todos os lotes do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, cosmético fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O produto está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado.

A CNN Brasil, entrou em contato com as empresas citadas, mas até o momento desta matéria não houve retorno por parte delas.

Com informações CNN

