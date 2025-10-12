Anvisa proíbe oito produtos capilares por risco à saúde; veja quais são

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quinta-feira (9), a apreensão de oito cosméticos para cabelo da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.
A medida proíbe a comercialização, distribuição, a fabricação e a propaganda de todos os lotes dos produtos.
Segundo a Agência, a proibição e a apreensão dos cosméticos mencionados ocorreram porque os produtos não possuem o devido registro junto à Anvisa, requisito obrigatório para garantir a segurança, a qualidade e a regularidade de itens comercializados no país.
Veja lista dos cosméticos que foram proibidos
- Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.
- Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.
Também foi determinado o recolhimento de todos os lotes do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, cosmético fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O produto está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado.
A CNN Brasil, entrou em contato com as empresas citadas, mas até o momento desta matéria não houve retorno por parte delas.
Com informações CNN