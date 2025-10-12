Anvisa proíbe oito produtos capilares por risco à saúde; veja quais são

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quinta-feira (9), a apreensão de oito cosméticos para cabelo da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.

A medida proíbe a comercialização, distribuição, a fabricação e a propaganda de todos os lotes dos produtos.

Segundo a Agência, a proibição e a apreensão dos cosméticos mencionados ocorreram porque os produtos não possuem o devido registro junto à Anvisa, requisito obrigatório para garantir a segurança, a qualidade e a regularidade de itens comercializados no país.

Veja lista dos cosméticos que foram proibidos

Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.

Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.

Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

Também foi determinado o recolhimento de todos os lotes do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, cosmético fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O produto está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado.

A CNN Brasil, entrou em contato com as empresas citadas, mas até o momento desta matéria não houve retorno por parte delas.

Com informações CNN